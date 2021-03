Das Präsidentenduo der USA – Kamala Harris sucht noch ihre Rolle Joe Biden und seine Stellvertreterin präsentieren sich in der Öffentlichkeit als unzertrennliches, nahezu gleichrangiges Team. Was das im politischen Alltag bedeutet, ist nicht ganz klar. Hubert Wetzel aus Washington

Das Weisse Haus spricht stets von der «Biden-Harris-Regierung»: Joe Biden und Kamala Harris bei einem virtuellen Meeting mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau. Foto: Keystone

Das Weisse Haus verschickt jeden Abend per E-Mail eine Übersicht der Termine, die Präsident Joe Biden am nächsten Tag hat. Kurz danach verschickt es eine weitere Übersicht mit den Terminen von Vizepräsidentin Kamala Harris. In den meisten Fällen könnte sich das Präsidialamt diese zweite E-Mail allerdings sparen: Bei fast allen Auftritten, Treffen und Gesprächen, die Biden absolviert, ist Harris dabei. In beruflicher Hinsicht sind der Präsident und seine Vizepräsidentin praktisch unzertrennlich.

Es ist kein Zufall, dass das Weisse Haus das so demonstrativ herausstellt. Nach allem, was man über das Verhältnis zwischen den beiden hört, hat Biden Harris zugesagt, sie bei allen Entscheidungen eng einzubinden. Biden weiss aus seiner eigenen Zeit als Vizepräsident von Barack Obama, wie gern die Washingtoner Journalisten darüber spekulieren, ob der Vize in der Regierung etwas zu melden hat.

Biden spricht meist in der ersten Person Plural

Er selbst hat damals erlebt, wie Mitarbeiter des Präsidenten ihre eigene Wichtigkeit dadurch hervorzuheben versuchten, dass sie sich über «Onkel Joe» lustig machten. Biden will den Medien deswegen keine Munition für spöttische Berichte über ihn und Kamala Harris geben.

In Medienerklärungen wird die US-Regierung stets «Biden-Harris-Regierung» genannt. Und wenn Biden darüber redet, was er mit einem Gesetzesvorhaben erreichen will, spricht er zumeist in der ersten Person Plural – wir. Das ist kein Pluralis Majestatis wie bei Donald Trump, der nie einen Gedanken an seinen Vizepräsidenten Mike Pence verschwendet hat. Sondern es soll zeigen, dass Biden Harris als gleichrangig respektiert.

Was das im politischen Alltag bedeutet, ist allerdings nicht ganz klar. Dass Harris überall dabei ist, heisst nicht, dass sie wirklich Einfluss hat. Wenn Biden versichert, die Vizepräsidentin sei stets «die letzte Person im Raum», deren Ratschlag er sich anhöre, wenn alle anderen schon gehen mussten, sagt das nichts darüber aus, ob er Harris’ Rat auch folgt. In Washington herrscht zum Beispiel Rätselraten darüber, ob und wann Harris über den jüngsten US-Luftschlag in Syrien informiert war.

Sicher ist, dass Biden Harris bisher kein eigenes politisches Portfolio übertragen hat. Das unterscheidet sie von anderen mächtigen Vizepräsidenten. Biden zum Beispiel wurde von Obama beauftragt, den Abzug der US-Truppen aus dem Irak zu organisieren und das Hilfspaket nach der Finanzkrise durch den Kongress zu bringen.

Ähnliche Grossprojekte hat Harris nicht. Ihr Büro begründet das damit, dass die Vizepräsidentin eben bei der Lösung aller Krisen und Probleme mithelfe, mit denen die Regierung es zu tun habe, von der Corona-Pandemie über die Wiederbelebung der Wirtschaft bis zur Aussöhnung zwischen Schwarzen und Weissen. «Im Moment müssen alle mitarbeiten», sagt Harris’ Sprecherin Symone Sanders. «Sie redet bei allen diesen Themen mit.»

Die Zukunft der Demokratischen Partei repräsentiert sie deutlich besser als ihr Chef: Kamala Harris. Foto: Keystone

Kamala Harris ist sowohl die erste Frau als auch die erste Schwarze und die erste Amerikanerin asiatischer Abstammung, die das Amt der Vizepräsidentin innehat. Die 56-jährige Demokratin repräsentiert die Zukunft ihre Partei deutlich besser als der 78 Jahre alte weisse Mann Biden. Allein das gibt ihr in der Regierung politisches Gewicht. Zudem ist Harris eine erfahrene Politikerin: Sie war Staatsanwältin und Justizministerin in Kalifornien, danach Senatorin in Washington.

Ein paar Fehltritte gleich zu Beginn

Aber: Harris’ eigener Versuch, Präsidentschaftskandidatin zu werden, scheiterte 2019 recht kläglich. Das muss nicht viel heissen, Biden ging es bei seinen ersten Kandidaturen ähnlich. Aber vielleicht war Harris’ wenig beeindruckende Wahlkampfleistung ein Vorzeichen. Jedenfalls hat sie auch ihre Amtszeit als Vizepräsidentin mit einigen Fehltritten begonnen – nichts Dramatisches, aber genug, um in Washington für hochgezogene Augenbrauen zu sorgen.

So stritt sich Harris wenige Tage vor ihrer Vereidigung mit der Modezeitschrift «Vogue» über ein angeblich unvorteilhaftes Titelfoto. Dann verärgerte sie, kaum im Amt, einen konservativen demokratischen Senator, weil sie diesen in einem Interview in dessen Heimatstaat kritisierte. Das Weisse Haus musste sich dafür entschuldigen.

Und kürzlich handelte sich Harris Widerspruch von Anthony Fauci ein, dem sehr selbstbewussten Infektiologen, der Biden im Kampf gegen das Coronavirus berät und dafür auch schon unter Trump mitverantwortlich war. Harris’ Behauptung, die neue Regierung habe «bei null» anfangen müssen, sei nicht richtig, rügte Fauci. Gemessen an den Erwartungen, war das kein besonders glanzvoller Start für Harris.

Sollte Biden 2024 nicht erneut antreten, hätte Harris beste Chancen, Präsidentschaftskandidatin zu werden.

Im Moment scheint Biden Harris vor allem dabei helfen zu wollen, aussenpolitische Erfahrungen zu sammeln. Die Vizepräsidentin trifft sich wöchentlich mit Aussenminister Tony Blinken zum Mittagessen. Zudem hat sie begonnen, mit ausländischen Staats- und Regierungschefs zu telefonieren. Darunter sind Politiker, die man nicht unbedingt zur ersten Liga in der Weltpolitik zählen würde.

Aber Harris hat auch mit einigen sehr wichtigen US-Verbündeten gesprochen, etwa mit dem französischen Präsidenten und den Premierministern von Australien und Israel. Wenn Biden vorhaben sollte, Harris künftig aussenpolitische Kompetenzen zu übertragen, dann wären solche Gespräche ein guter Anfang.

Und Harris hat einen grossen Vorteil, nämlich ihr Amt. Als Vizepräsidentin ist sie so etwas wie die natürliche politische Erbin des Präsidenten. Sollte Biden 2024 nicht erneut antreten, hätte seine Stellvertreterin beste Chancen, Präsidentschaftskandidatin zu werden. Jeder Politiker, der mit Harris zu tun hat, weiss, dass er ihr in vier Jahren wiederbegegnen könnte. Und dass er sie dann eventuell mit «Madam President» ansprechen muss.