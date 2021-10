Kletterferien im Süden – Kalymnos – das ultimative Traumziel für Sportkletterer Auf der griechischen Insel trifft sich im Herbst die internationale Climbing-Community. Unweit des Meeres locken Tausende Routen. Christoph Ammann , Anne-Sophie Scholl

Auf Kalymnos kommen Kletterer auf ihre Kosten: Etliche Felsen und Höhlen auf der griechischen Insel eignen sich bestens für den Sport. Foto: Getty Images/iStockphoto

Besonders anziehend wirkt diese Insel auf den ersten Blick nicht – abgesehen von der wunderbaren Aussicht über das azurblaue Meer zum vorgelagerten Eiland Telendos. Und natürlich gibt es auf Kalymnos typisch griechische Momente, etwa an den wackeligen Tischen vor dem Kafenion Maria in Skalia, wo die Zikaden in den Platanen ein mediterranes Konzert veranstalten.

Sportkletterern geht das Herz allerdings auf, wenn sie mit der Fähre von Kos nach Kalymnos übersetzen. «Hier finden wir eine einzigartige Konzentration von Kletterfelsen», sagt Fabio Lupo. Der Chef des Reiseanbieters und Kursveranstalters Kletterwelt.ch ist ein grosser Fan der viertgrössten Dodekanes-Insel. «Bei dieser Vielfalt an Routen findet jeder Sportkletterer das Passende», lobt der Ausserrhödler. «Man könnte während Monaten klettern, ohne je die gleiche Route zu nehmen.»