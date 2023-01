Im Oberland wurde es richtig kalt – Kalt, kälter, Sägistalsee: -42,3 Grad letzte Nacht Vielerorts sanken die Temperaturen in der Nacht auf Freitag in den zweistelligen Minusbereich. Am Sägistalsee wurden gar -42,3 Grad gemessen.

So sah es Mitte Dezember am überschneiten Sägistalsee aus. Foto: Bruno Petroni

«Kaltstart!» schreibt Meteoschweiz in einem Tweet am frühen Freitagmorgen. In der sehr klaren Nacht auf Freitag sanken die Temperaturen an vielen Orten im Berner Oberland in den zweistelligen Minusbereich. So etwa in Thun, dort wurden -17 Grad gemessen.

So richtig kalt wurde es ob Gündlischwand: Eine private Messstation beim Sägistalsee zeigte 42,3 Grad an. Bereits Mitte Dezember wurden dort minus 40,3 Grad gemessen. Die Sation wird von Stephan Vogt betrieben. Ob die 42,3 Grad minus ein Rekordwert sind, bleibt offen. Denn Vogt macht diese Messungen erst im zweiten Winter. «Im kalten Februar 2018 dürfte die Temperatur am Sägistalsee wohl noch tiefer gewesen sein. Gar nicht zu reden von den Wintern von 1985 und 1987», sagte er im Dezember. Und meint zum Gebiet Sägistalsee: «Bis zu –50 Grad sind bei optimalen Bedingungen durchaus denkbar.»

Am Wochenende bleibt es im Berner Oberland kalt: Am Samstag ist es bewölkt, den Voralpen entlang gibt es gemäss Meteoschweiz zeitweise etwas schwacher Schneefall. In den tieferen Lagen liegen die Temperaturen am frühen Samstagmorgen um -5, am Nachmittag um -1 Grad. In den Bergen weht ein mässiger, in den Hochalpen ein starker Nordostwind. Die Temperatur auf 2000 Meter liegen um die -13 Grad. Am Sonntag ist es stark bewölkt, die Höchsttemperatur um die -1 Grad.

ngg/bpm

Fehler gefunden?Jetzt melden.