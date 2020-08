Gemeindeabstimmung Kallnach – Kallnach hat künftig nur noch sechs Gemeinderäte Knapp wurde das neue Organisationsreglement der Gemeinde Kallnach angenommen. Primär die Reduktion von sieben auf sechs Gemeinderäte gab zu reden. Simone Lippuner

Künftig leiten nur noch sechs Gemeinderatsmitglieder die Geschicke von Kallnach. Foto: Corinne Aeberhard/FN

Mit 321 zu 286 Stimmen genehmigten die Kallnacher am Sonntag an der Urne die Totalrevision des Organisationsreglementes und damit einen zentralen Schritt nur knapp: Künftig werden die Geschicke der Gemeinde von sechs statt von sieben Gemeinderäten geleitet. Ein kleinerer Rat würde weniger Kosten verursachen und könne schneller entscheiden, weibelte der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft für sein Anliegen.