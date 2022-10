Prestigeprojekt scheitert – Kaliforniens Schnellbahn kostete Milliarden – und steht vor dem Aus Hochgeschwindigkeitszüge sollten Los Angeles und San Francisco verbinden. Doch sie werden nie fahren. Das hat einen bestimmten Grund. Walter Niederberger aus San Francisco

So sollten die kalifornischen Hochgeschwindigkeitszüge gemäss einem lebensgrossen Modell aus dem Jahr 2015 aussehen. Bis heute ist davon fast nichts realisiert. Foto: AP

Die Ingenieure der französischen Staatsbahn SNCF warfen entnervt das Handtuch. Sie waren nach Kalifornien gekommen, um der fünftgrössten Volkswirtschaft der Welt beim Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zu helfen.

Das Projekt schien machbar, standen doch der Verbindung zwischen Los Angeles und San Francisco keine unüberwindbaren Hindernisse im Weg. Im Gegenteil: Der «Bullet Train» konnte entlang der Autobahn geführt werden und die Fahrzeit auf zwei Stunden und vierzig Minuten verkürzen – halb so lang, wie die Strecke im besten Fall mit dem Auto zu machen ist.

Für die französischen Ingenieure war aufgrund ihrer Erfahrung mit dem TGV klar: Die Strecke musste so direkt wie möglich angelegt werden. Und die Endstationen mussten in die Zentren von Los Angeles und San Francisco führen, um das Passagierpotenzial auszuschöpfen.

Doch was in Europa, Japan und in China machbar war, wurde in Kalifornien rasch zu einem Ding zunehmender Frustration. Das Projekt wurde von Anfang nach dem Prinzip des geringsten Widerstands – und folglich des geringsten Nutzens – aufgegleist. Statt in den beiden Grossagglomerationen zu bauen, wurden in der Landwirtschaftsregion des Central Valley als Erstes Dutzende von Brücken und Unterführungen erstellt. Sie brauchten das Startkapital rasch auf, produzierten aber bis heute keinen einzigen befahrbaren Kilometer.

Schöne Brücken für viel Geld: Ein Teilstück der Hochgeschwindigkeitslinie in Fresno. Foto: PD

Die französischen Ingenieure sahen das Fiasko bereits 2008 voraus. Sie kehrten Kalifornien den Rücken und halfen Marokko beim Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke. 2018 wurde sie in Betrieb genommen.

Zweifel am Vorhaben gab es immer. Aber als 2019 der neu gewählte Gouverneur Gavin Newsom in seiner Antrittsrede schwere Zweifel an der Finanzierbarkeit des Projekts anbrachte, ging der politische Schwung verloren. Mehr und mehr Demokraten im Parlament distanzierten sich.

Zwar werden zwischen Bakersfield und Modesto unverwandt Brücken gebaut und Trassen gelegt, doch nun räumen auch drei ehemalige Projektleiter ein, dass ein Scheitern kaum mehr abzuwenden ist.

«Ich war total naiv, als ich das Projekt übernommen habe», sagt Michael Tennenbaum, ein ehemaliger Wallstreet-Banker. Die Bürokratie in Kalifornien ist notorisch komplex und unberechenbar, aber gemäss Tennenbaum nur ein Hindernis.

Teure Kuhhändel

Schwerer wogen Kuhhändel, mit denen regionale Sonderwünsche durchgedrückt wurden. So erzwang ein schwerreicher Parteigänger der Demokraten und Immobilienhai in Los Angeles den Bau einer Seitenlinie in die Mojave-Wüste, wo spekulative Überbauungen geplant wurden. Das erforderte zusätzliche 65 Kilometer Schiene in die Wüste und verteuerte das Projekt um 16 Prozent.

Prompt wollten auch Lokalpolitiker in San Jose einen Sonderzug fahren. Diese Seitenlinie allerdings erforderte Tunnelbauten von fast 60 Kilometern, ohne dass die Finanzierung gesichert worden wäre.

Heute sei die Situation «total lächerlich», sagte Tennenbaum der «New York Times», «eine unerhörte Verschwendung». Quentin Kopp, ein weiterer Projektchef, meint, dass das Vorhaben ohne die permanenten Kuhhändel heute betriebsbereit wäre. «So aber ist es nicht mehr machbar. Das Projekt ist verloren.»

Kein Geld von der Regierung

Als die Stimmbürger das Projekt 2008 billigten, lag das Budget bei 33 Milliarden Dollar. Die Inbetriebnahme wurde für 2020 versprochen. Inzwischen liegen die Kosten bei 113 Milliarden Dollar, und der Bauplan ist völlig unklar. Bleibt es beim aktuellen Bautempo, so zeigen Berechnungen, wird der erste Zug nicht mehr in diesem Jahrhundert fahren.

Dass die Lage aussichtslos ist, machte kürzlich auch die Regierung von Präsident Joe Biden klar. Aus dem Billionen Dollar schweren Infrastrukturpaket machte sie für den «Bullet Train» magere 25 Millionen Dollar frei. Damit können die Arbeiten für knapp zwei Wochen bestritten werden.

Der Rückschlag ist symptomatisch für ein Land, das die Schiene bis zu einem Punkt vernachlässigt hat, an dem es finanziell nicht mehr möglich ist, die Personenbahn zu einer echten Alternative zur Strasse und zum Luftverkehr zu machen. Die Güterbahn funktioniert und floriert, allerdings auf Kosten der Angestellten, die mit extrem langen und unregelmässigen Arbeitszeiten kämpfen.

Viele andere Bahnprojekte stehen vor dem Aus

Selbst private Passagierzüge haben es in den USA schwer. Ein Hochgeschwindigkeitszug zwischen den Me­tro­po­len Dallas und Houston in Texas steht vor dem Aus, nachdem Landbesitzer wegen der Landenteignungen massenhaft vor Gericht gegangen sind und das Management kürzlich entlassen worden ist. Projekte in Florida und im Nordwesten der USA blieben ebenfalls im Planungsstadium stecken.

Das Scheitern in Kalifornien überrascht aber nicht wirklich. Der Golden State ist noch immer ein Autostaat mit gut ausgebauten Highways und einer Autobahnpolizei, die die Tempolimiten oft grosszügig interpretiert. Selbst rekordhohe Benzinpreise haben die Fahrlust kaum gedämpft.

Das Projekt sei wohl zu gigantisch geplant worden, meint Dan Richard, der am längsten amtierende Projektchef. Statt San Francisco und Los Angeles zu verbinden, hätte der Bau von Agglomerationsbahnen, zwischen Los Angeles und San Diego etwa, mehr Sinn gemacht. Doch auch dieser Zug ist abgefahren.



