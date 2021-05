Kulturförderung Oberaargau – Kalau und Müller kämpfen ums Präsidium Nicht nur Herzogenbuchsee stellt mit Thomas Kalau einen Kandidaten für die Nachfolge von Kurt Bläuenstein. Langenthal schickt den Stapi ins Rennen. Kathrin Holzer

Tritt nach gut sechs Jahren als Präsident des Gemeindeverbands Kulturförderung Region Oberaargau zurück: Kurt Bläuenstein. Foto: Olaf Nörrenberg

An der Spitze der Oberaargauer Kulturförderung kommt es zum Wechsel: Kurt Bläuenstein (FDP), seit der Gründung des Gemeindeverbands per 2015 als dessen Präsident tätig, tritt auf die bevorstehende Verbandsparlamentsversammlung hin zurück. An den Exekutiven der Oberaargauer Gemeinden ist es nun, über seine Nachfolge zu befinden.

Denn tatsächlich stellen sich zwei Anwärter zur Wahl: Neben Thomas Kalau (GLP), dessen Kandidatur die Gemeinde Herzogenbuchsee vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, bewirbt sich auch der Langenthaler Stadtpräsident Reto Müller (SP) für das Präsidium des Gemeindeverbands Kulturförderung. Das geht aus den Unterlagen für die Versammlung hervor.