9. Comedy-Nacht in Matten – Kaiser, Königin, Hofnarr, herzlich bis bitterböse, Matten lacht Jane Mumford, der halbe Zürihegel, beginnt rasant. Renato Kaiser trifft Hirn und Zwerchfell, Joël Mutzenbecher überrascht mit kecken Parodien. Peter Wenger

Jane Mumford, rhythmisch, sarkastisch, ein Quecksilber, halb britisch, halb vom Zürisee. Foto: Peter Wenger

Bunt geschmückte Häuschen, in einer eisernen Schale lodert ein Holzfeuer. Es duftet nach Glühwein, Punsch und «Chäsbrätel». Alles paletti, wie zur Zeit, als man den Begriff «Corona» mit einer Biermarke in Verbindung brachte. «Für viele Künstler ist es wichtig, wieder auf einer Bühne zu stehen. Wir rennen offene Türen ein», sagt Thomas Lüthy, Präsident und Mitgründer der «Kulturbeutler» in Matten. «Besonders junge Talente können sich weder auf ein Stammpublikum verlassen noch auf eine grosse Medienpräsenz hoffen. Sie freuen sich, bei uns in der Provinz neben alten Hasen im Rampenlicht zu stehen.»,