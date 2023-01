Nach SCB-Niederlage – Kahun wehrt sich: «Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert» Der Berner Stürmer warnt nach dem 2:3 im Derby gegen Fribourg aber auch vor dem unteren Strichkampf. Kristian Kapp

Schütze des 2:2-Ausgleichs: Berns Stürmer Dominik Kahun beobachtet einen Zweikampf von Gottéron-Verteidiger Raphael Diaz. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Der Einbruch des SC Bern ist gross. In den letzten sieben Spielen wurde nur noch zweimal gepunktet, einen «Dreier» gab es nie, der einzige Sieg war der 3:2-Overtime-Erfolg in Davos. Am Samstag nun kam beim 2:3 nach Penaltyschiessen gegen Fribourg ein weiterer Zähler dazu. Das ist in dieser extrem ausgeglichenen Meisterschaft aber zu wenig, um von einem Fortschritt zu sprechen.