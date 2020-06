Stellenabbau in Murten – Kahlschlag bei Saia-Burgess Über 60 Arbeitsplätze will das Unternehmen Saia-Burgess Controls in Murten abbauen und nach Rumänien sowie China verlagern. Dass die Forschung und Entwicklung in Murten erhalten bleibt, ist für Volkswirtschaftsdirektor Olivier Curty ein Lichtblick. Jean-Michel Wirtz

Die Stellen von 63 Personen stehen auf der Kippe. Foto: Manu Friederich

Das Industrieunternehmen Saia-Burgess Controls baut in Murten weiter ab. Die Gewerkschaften Syna und Unia machten am Mittwoch publik, dass das Unternehmen an diesem Standort die Produktion vollständig einstellen möchte. Diese solle – wie auch Teile der Forschung und Entwicklung – nach Rumänien und China verlagert werden. Von den noch rund 120 Beschäftigten in Murten könnte jeder zweite seinen Arbeitsplatz verlieren: Syna gab an, dass die Jobs von 63 Personen auf der Kippe stünden, davon seien 41 Festangestellte.