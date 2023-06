Schlosskonzerte Thun sind zu Ende – Kafka-Fragmente wie ein unkontrolliertes Feuerwerk Zum Abschluss präsentierten die Schlosskonzerte Thun die «Kafka-Fragmente» von György Kurtág. Das Publikum zeigte sich hingerissen vom selten gespielten Juwel. Christina Burghagen

Sopranistin Laurie Hamiche und Violinist Dmitry Smirnov fesselten ihr Publikum mit den «Kafka-Fragmenten» in der Kirche Scherzligen anlässlich der Schlosskonzerte Thun 2023. Foto: PD / Yves Chapuis

«Es zupfte mich jemand am Kleid, aber ich schüttelte ihn ab», beschwert sich Franz Kafka in einem Tagebuchfragment. Und so fauchte es die französische Sopranistin Laurie Hamiche, und der russische Geiger Dmitry Smirnov zerrte die Zuhörenden mit schnellen Strichen ins Unbehagen. Die Kirche Scherzligen bot für das letzte Schlosskonzert der Saison «Erzählend» einen vortrefflichen intimen Rahmen, in dem dieses zeitgenössische Juwel seine Wirkung nicht verfehlte.