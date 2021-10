Sweet Home: Innendekoration – Kaffeebraun – die neue Lieblingswohnfarbe So werden Wohnungen gemütlich und warm: Der herbstliche Braunton ist die angesagteste Farbe für Möbel, Wände und Accessoires. Marianne Kohler Nizamuddin

What else? Kaffebraun ist die Farbe der Saison. Foto über: Gray Sky Morning

Sinnliche Brauntöne von Mokka über Espresso bis hin zu Latte Macchiato machen Wohnungen gemütlich und warm. Egal, ob Sie nun damit ganze Räume streichen, sich für braune Möbel oder Polster entschliessen oder einfach einige Akzente setzen: Diese Beispiele machen Lust, mit den Farben des Kaffees zu spielen.

Mokka

Warm: Dunkles Kaffebraun als sinnliche Wandfarbe eingesetzt. Foto über : Jotun

Jeder Kaffeeliebhaber kennt dieses warme, verführerische Braun. Hier wird es als Wandfarbe eingesetzt, und man riecht beinahe den Duft gerösteter Bohnen. Dass sich Brauntöne gerade bei Flächen durchsetzen, hat viel damit zu tun, dass Gemütlichkeit Mode geworden ist. Man wünscht sich ganz einfach mehr davon, und zwar auch in kleinen, urbanen und modernen Wohnungen.

Mit einer Prise Zimt

Ton in Ton: Braune Wände und dunkles Holz harmonisch kombiniert. Foto über : Lobster and Swan

Natürlich kommt Kaffeebraun in allen Schattierungen. Besonders attraktiv ist dieser Ton, der eine Note Zimt in sich trägt. So zeigt er sich leicht rötlich und nicht allzu dunkel. Wie hier sehr schön zum Ausdruck kommt, kann man zu braunen Wandfarben gut Holz kombinieren. Die verschiedenen Brauntöne, die unterschiedliche Materialität von Holz und den gestrichenen Wandflächen passen schön und harmonisch zusammen.

Modern Brown

E in Paar, das sich gut versteht: Kaffeebraun mit gebrochenen Rottönen . Foto: Gubi

Kaffeebraun verträgt sich sehr schön mit Rottönen und Rosa. Sie machen Braun modern und frisch, wie dieses schöne Beispiel von Gubi zeigt, bei dem leichte Stühle mit altrosa Polster um einen grossen, dunklen Holztisch gestellt wurden.

Dunkles Holz

Edel: Holzmöbel sind vermehrt wieder dunkel und lassen sich gut im Stilmix kombinieren. Foto über: Blog Sampleboard

Nach einer langen Zeit, in der helle Holzmöbel im Skandi-Look oder in gewollt rudimentärem Atelierstil angesagt waren, hat jetzt dunkles Holz ein grosses Comeback. Und zwar nicht nur in Form von Midcentury-Möbeln, sondern auch bei schlichtem, modernem Design – oder bei stattlichen antiken Stücken. Zu dunklem, kaffeebraunem Holz lassen sich sehr gut Weiss und neutrale Naturtöne kombinieren.

Sinnlichkeit pur

Elegant: Viel dunkles Holz wird mit edlen Einzelstücken modern und entspannt . Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Besonders beliebt sind stille, verhaltende Wohnstile und solche, die vom japanischen Wabi-Sabi-Konzept beeinflusst sind oder einen leisen Luxus verkörpern. Meistens sind dabei die Farben verhalten, neutral und natürlich. Ein wunderschönes Beispiel ist das Zuhause von Lisa Mettier. Die Wohnung zeigt viele Wände, Einbauten oder Decken in dunklem, kaffeebraunen Holz. Eingerichtet hat Lisa Mettier mit starken Einzelstücken, neutralen Farben, edlen Materialien und viel Liebe zu Details.

Kaffeebraune Akzente

Gekonnt: Akzentkissen in Brauntönen auf hellem Sofa. Foto über: I Love Haus

Dieses Beispiel zeigt auf wunderschönste Art, wie man mit sinnlichen Brauntönen eine helle Wohnung verdunkeln und somit wärmen kann. Es wurden gekonnt Akzente gesetzt mit Kissen in verschiedenen Kaffeetönen. Diese unterstützen die Wirkung einer Wand voller fantastischen Bilder in neutrale Farben und mit schönen Rahmen.

Sanftes Milchkaffeebraun

Schlicht: H elle Milchkaffeetöne in einem minimalistisch eingerichteten Schlafzimmer. Foto über : The Modern House

Trinken Sie auch gerne Ihren ersten Kaffee im Bett? Helle Kaffeetöne sind auch eine gute Wahl für ein ruhiges Schlafzimmer. Die weissen Decken und Kissen krönen das Bett dabei wie Rahm einen Café Mélange.

Schwarz, bitte!

Chic: Dunkles Kaffeebraun als Wandfarbe mit Möbeln in Schwarz und Dunkelgrün. Foto über : Pufik Homes

Am glamourösesten ist es nicht nur, seinen Kaffee schwarz zu trinken, sondern auch einen wirklich dunklen Kaffeeton für die Wände zu wählen. Dazu stellen Sie am besten gleich noch schwarze Möbel dazu und solche in anderen dunklen Farben wie hier Tannengrün. Dunkel eingerichtete Räume verleihen viel Tiefe und Geborgenheit und wirken immer todchic.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

