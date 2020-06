Abo Alpaufzug auf die Engstligenalp 500 Kühe eröffnen den Alpsommer

Am Samstagmorgen um 5 Uhr setzte sich die erste Kuhherde in Adelboden in Bewegung Richtung Engstligenalp. Doch beim bekannten Alpaufzug fehlten diesmal die Zuschauer.