Altersbetreuung Unterseen – Käthy von Känel ist neue Präsidentin An der Hauptversammlung des Vereins für Altersbetreuung Unterseen musste auch ein Aufwandüberschuss genehmigt werden.

Die Vorstandsmitglieder des Vereins für Altersbetreuung (v.l.): Heidi Fitz, Elisabeth Wenger, Beatrice Ziehli, Regula Wyss, Käthy von Känel, Helene Schneider, Jürg Bretscher. Foto: PD

32 stimmberechtigte Mitglieder folgten am Donnerstag, 8. Oktober, der Einladung zur 60. Hauptversammlung des Vereins für Altersbetreuung Unterseen ins Hotel Beausite Unterseen. Die Hauptversammlung war ursprünglich im April 2020 geplant, musste jedoch infolge der Covid-19-Pandemie auf Oktober 2020 verschoben werden.

Die Präsidentin ad interim, Käthy von Känel, blickte in ihrem Jahresbericht auf das vergangene Jahr mit den beliebten Anlässen und Ausflügen für die Seniorinnen und Senioren zurück. Das Besucherteam besuchte im Jahre 2019 total 176 Seniorinnen und Senioren zu ihren Geburtstagen, am Mittagstisch wurden über 1000 Mittagessen serviert, «und der krönende Abschluss war die Weihnachtsfeier in der schön geschmückten Kirche Unterseen», wie es in der Mitteilung des Vereins heisst.

Ein Minus in der Rechnung

Der Kassier Jürg Bretscher erläuterte die Jahresrechnung 2019 des gemeinnützig tätigen Vereins, der seine Aufwände aus Spenden, Vergabungen und Legaten bestreitet. Der ausgewiesene Aufwandüberschuss von rund 18'000 Franken musste dem Eigenkapital belastet werden.

Weiter wurde Käthy von Känel als Präsidentin vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Sie leitete den Verein bereits seit über einem Jahr ad interim. Als neuer Rechnungsrevisor wurde Werner Wächter als Nachfolger von Margrit Schlegel einstimmig gewählt. Beatrice Ziehli wurde für ihr Jubiläum «25 Jahre Vorstandsarbeit» geehrt.

Die Präsidentin hielt zum Schluss einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2020. Wegen der Corona-Pandemie mussten die meisten Anlässe abgesagt werden. Im November findet die Einteilung des Besucherteams unter der Leitung von Regula Wyss statt und im Dezember die traditionelle Weihnachtsfeier in der Kirche Unterseen.

pd