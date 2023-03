Neubau der Schilthornbahn – «Käthi» und ihre allerletzte Fahrt Nach 60 Jahren hat sie ausgedient, die Transportseilbahn «Käthi» zwischen Stechelberg und Mürren. Am Montagmorgen fuhr sie zum letzten Mal. Jetzt wird sie abgebrochen. Bruno Petroni

VR-Präsident Johannes Stöckli (ganz rechts) und Christoph Egger (links davon) geniessen die allerletzte Fahrt mit «Käthi». Foto: Bruno Petroni

Ein kleines bisschen Wehmut war schon auszumachen in den Augen von Schilthornbahn-Direktor Christoph Egger, als er am Montagmorgen um 10.16 Uhr nach der allerletzten Fahrt der 60-jährigen Transportseilbahn namens «Käthi» in Stechelberg aus der Kabine stieg. Alles in allem herrschte aber vor allem Aufbruchstimmung und Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Egger: «Nach einem guten halben Jahr mit Vorbereitungsarbeiten gehts jetzt endlich los mit dem Neubau der drei Sektionen.»