Für vier Monate in Burgdorf – Käse made im Container Von aussen sieht es aus wie ein gewöhnlicher Container, von innen ist es eine Käserei. Auf wenigen Quadratmetern stellt Älplerin Sarah Gross hier aus 500 Liter Milch Käse her. Stefan Kammermann

Sarah Gross beim Käsen. Ihr Arbeitsplatz ist keine «richtige» Käserei, sondern ein wenig Quadratmeter grosser Container. Fotos: Susanne Keller

Der hellbraune Container gleich neben dem Käsehaus K3 an der Scheunenstrasse in Burgdorf ist nicht wirklich auffällig. Und doch: Wer einen Blick ins Innere wirft, kommt rasch ins Staunen. Auf wenigen Quadratmetern befindet sich eine voll ausgerüstete Käserei. Sarah Gross, Pächterin der Alp Nünenen im Gantrischgebiet, kontrolliert das Käsekessi und stellt an diesem Vormittag aus rund 500 Litern Milch mitten in der Stadt den ersten «Urban-Käse» her.