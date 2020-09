Erster Punkt für Münsingen – Kämpferische Aaretaler verpassen den ersten Saisonsieg In der Promotion League führte der der FC Münsingen gegen Stade Nyonnais 1:0, kassierte aber doch noch den Ausgleich und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Adrian Lüpold

Kampf um jeden Ball. Die Münsinger wie Mittelfeldspieler Michael Erzinger taten alles, um die 1:0-Führung gegen Nyon über die Runden zu bringen, kassierten aber dennoch den Ausgleich. Foto: Marcel Bieri

«Komm Gasser, nochmals beissen. Wir sind schon alle am beissen», rief Münsingens Innenverteidiger Braima Gafner seinem Captain Patric Gasser nach rund 70 Minuten zu. 1:0 führten die Aaretaler zu diesem Zeitpunkt gegen ein technisch sehr versiertes Stade Nyonnais, das den Druck nun praktisch bei jedem Angriff erhöhte und mit Vehemenz den Ausgleich suchte.



Der an diesem Nachmittag sehr agile und kampfstarke Sturmtank Gasser hatte seinen FC Münsingen in der 53. Minute nach einem herrlichen Zuspiel von Sandro Christen in die Schnittstelle mit einem frechen Lupfer über den herausstürmenden Gäste-Goalie Léo Lécureux auf die Siegesstrasse befördert. Nun stand der 33-jährige Stürmer also auch in der Pflicht, in der Defensive mitzuhelfen, um den immer stärker werdenden Druck der Westschweizer irgendwie abzufedern und den ersehnten Sieg über die Runden zu bringen. Und die kämpferisch vorbildlichen Münsinger wehrten sich vorerst exzellent gegen die stürmischen Bemühungen der Waadtländer. Sie warfen sich ohne Rücksicht auf Verluste in die Schüsse, verhinderten Flanken und störten die Gäste zur Not auch mit einer härteren Gangart oder mit einem taktischen Foul. Es war spürbar, dass die Aaretaler ihren ersten Saisonsieg in der Promotion League unbedingt erreichen wollten.

Chancen am Ende

In der 80. Minute fand Nyons Einwechselspieler Idriz Bega dennoch eine Lücke im Münsinger Abwehrverbund und haute das Spielgerät nach einer schönen, aber wegen einigen Prellbällen auch glücklich zustande gekommenen Kombination zum 1:1-Ausgleich in die Maschen des FCM. Nur kurze Zeit nach dem Ausgleichtreffer hatte Captain Gasser die Möglichkeit, seine Equipe umgehend wieder in Führung zu schiessen. Er konnte aber im letzten Moment noch von einem Abwehrspieler abgedrängt werden, so dass der Winkel zu spitz wurde. Auch in der Münsinger Gefahrenzone brannte es gegen Ende der Partie nochmals, doch immerhin brachten die Aaretaler ihren ersten Punkt im vierten Saisonspiel letztlich unter Dach und Fach, wenngleich die Akteure nach der Führung und dem späten Ausgleich damit unzufrieden waren.

Kein Weltuntergang

«Es ist uns klar, dass es in dieser Saison in der Promotion League schwierig wird», sagte Münsingens Präsident Andreas Zwahlen. Man werde aber vernünftig bleiben, nicht in Aktionismus verfallen und keine teuren auswärtigen Spieler holen. «Es ist toll, dass so viele Münsinger oder Spieler aus der Region im Team stehen. Diese Jungs werden alles probieren. Und sollte es am Ende nicht für den Ligaerhalt reichen, wäre das für FCM auch kein Weltuntergang», erklärte Zwahlen.