Leichtathletik EM in München – Kälin gewinnt Bronze im Siebenkampf – vierte Medaille für die Schweiz Annik Kälin hat die gute Ausgangslage vor dem abschliessenden Lauf über 800 m genutzt und die vierte Leichtathletik-Medaille für die Schweiz gewonnen. Monica Schneider

Vierte Schweizer Leichtathletik-Medaillengewinnerin: Annik Kälin an der EM in München. Foto: Georgios Kefalas/Keystone

Im Juli, als sie in Eugene an ihrer ersten WM herausragende Sechste geworden war, hatte Annik Kälin gesagt, sie habe mehr Potenzial, das sei noch nicht der Zenit gewesen. In den letzten zwei Tagen hat die Siebenkämpferin dies an der EM in München bewiesen: Mit 6515 Punkten, die Schweizer Rekord bedeuten, gewann die erst 22-Jährige im Olympiastadion Bronze und damit die vierte Medaille für die Schweiz. Erst einer Mehrkämpferin war Ähnliches gelungen: Meta Antenen hatte 1969 im Fünfkampf Silber geholt. Die Belgierin Nafissatou Thiam verteidigte ihren Titel mit 6628 erfolgreich.

Kälins diesjährige Leistungen sind umso erstaunlicher, als dass sie 2021 wegen einer Rückenverletzung pausierte. Wie an der WM zeigte sie wiederum einen sehr konstanten Wettkampf, diesmal aber mit Ausreisser nach oben: Sie sprang 6,73 m weit wie Antenen 1971, damals ein Schweizer Rekord, der 39 Jahre Bestand hatte. Erst Irene Pusterla verbesserte ihn 2011 um elf Zentimeter.

Kälins 6515 Punkte (51 mahr als an der WM) ergaben sich aus 13,23 Sekunden über die Hürden, sie sprang 1,74 m hoch, stiess die Kugel auf 13,56 m, lief die 200 m in 24,14 Sekunden, sprang 6,73 m weit, warf den Speer auf 46,72 m und verbesserte zuletzt in 2:13,73 über 800 m ihre Bestmarke um dreieinhalb Sekunden.

Quasi das Aufwärmprogramm für heute absolvierte Mujinga Kambundji, die am Dienstag über 100 m Silber gewonnen hatte. Die Bernerin qualifizierte sich in 22,76 Sekunden locker für den Final über 200 m von heute (22.20). Der Ärger sei schon gross gewesen, sagte sie danach über das Verpassen des EM-Titels um nur fünf Tausendstel. Heute erhält sie ihre nächste Chance.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

