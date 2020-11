Leserfrage aus der Tierwelt – Käfer zu Besuch. Wie heisst er? Leser Fritz Neukomm sieht vermehrt diesen Käfer. Doch um welches Insekt handelt es sich hier? Mathias Gottet

Welcher Käfer klebt da an der Fensterscheibe? Foto: zvg

Manchmal bekommt man Besuch, den man gar nicht eingeladen hat. So wie Leser Fritz Neukomm aus Spiez. «Vermehrt ist dieses Insekt bei uns zu sehen», schreibt er in seiner Mail ans Forum. Und richtet gleichzeitig eine Bitte an die Leserschaft: «Kann jemand sagen, um was für einen Käfer es sich handelt?»

Der Käfer scheint vermehrt uneingeladen vorbeizuschauen. Denn auch andere Leserinnen und Leser haben dieser Zeitung geschrieben, dass der kleine Käfer mit den langen Fühlern und den dicken Hinterbeinen bei ihnen Zuhause über die Fensterscheiben krabbelt. Wie heisst das Insekt wohl?

