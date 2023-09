Kadettentage in Thun – Der Kadettengeist spukt durch die Stadt Dieses Wochenende versammeln sich in Thun rund 1000 Kadettinnen und Kadetten aus der ganzen Schweiz. Wer sind sie und was machen sie hier? Luc Marolf

Die Uniform der Kadettinnen und Kadetten geht auf eine Tradition aus vergangenen Zeiten zurück. Foto: PD/Markus Grunder

«Die Kadetten sind keine gewöhnliche Jugendorganisation», beginnt Christoph Nydegger, der Präsident der Thuner Kadettenkommission und OK-Präsident der diesjährigen Kadettentage. Am kommenden Wochenende, 8. bis 10. September, messen sich in Thun rund 1000 Kadettinnen und Kadetten aus Murten, Burgdorf, Langenthal, Huttwil und dem Kanton Zürich bei Sport- und Musikwettbewerben. Das Ziel jedes Kadettenkorps: in verschiedenen Disziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen oder Orientierungslauf die heiss begehrten Kadettenfähnchen zu gewinnen.