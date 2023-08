Am Wochenende feiern Sie in Mühlethurnen das Kabisfest. Dabei befindet sich die Kabisproduktion im Gürbetal doch in der Krise. Was gibt es da zu feiern?

Viel. Es werden ja immer noch 1200 Tonnen Kabis produziert, das ist immer noch eine grosse Zahl. Aber klar, die Zeiten ändern sich. Es ist wichtig, dass wir Traditionen feiern. Flachs wird auch nicht mehr hergestellt, die Brächete in Zäziwil gibt es aber immer noch.