Was geht? – Ausgehtipps - Kabarett, Klamauk und Porno-Katzen

Je kürzer die Tage, desto kürzer die Filme

Der Kurzfilm «Kachalka» führt den Zuschauer in die Freiluft-Fitnessstudio-Szene Kiews. Äusserst vielversprechend! Foto: Filmstill «Kachalka», Gar O'Rourke

Die Open-Air-Kinosaison ist so gut wie passé. Vorher gibt es aber gleich zwei Veranstaltungen, die das Filmschaffen nochmals so richtig zelebrieren: die Kurzfilmnacht macht auf ihrer Tour in Bern Halt. In den Kinos Bubenberg und Cinématte stehen am Freitag ziemlich verrückte Filme auf dem Programm: Im Zeitfenster «Hot Short» etwa werden Filme über Pornos drehende Katzen, pensionierte Auftragskiller und harte ukrainische Männer gezeigt.

Noch ein letztes Mal Kino im Freien gibt es vom Verein «Bern für den Film» in Zusammenarbeit mit der Pop-up-Bar Peter Flamingo. Am Montag präsentieren sie einen Kurzfilmabend in gemütlicher Atmosphäre auf der Grossen Schanze. Gezeigt werden neun Filmprojekte von Berner Filmschaffenden – vom Animationsfilm über den Dokumentarfilm bis zum Spielfilm sind alle Genres und ihre Mischformen vertreten. Die Filmemacherinnen und -macher stellen sich zwischen den Filmen den Fragen der Zuschauer.

Träume aus dem Asylzentrum

Sie kennt den Alltag in den Asylzentren: Désirée Scheidegger. Foto: Seraina Boner

Die Berner Autorin Désirée Scheidegger stellt in der Buchhandlung Orell Füssli in Bern ihren ersten Roman «Die Fragmentsammlerin» vor. Darin fängt sie Geschichten von Kindern im Asylzentrum ein und verflicht gleichzeitig in ihrem eigenen Leben Träume und Reales. Désirée Scheidegger arbeitet unter anderem als Lehrerin in einem Asylzentrum. Sie kennt also die Lebensrealität von geflüchteten Kindern. Einfühlsam schildert sie die oft kurzen, aber intensiven Begegnungen und die eigene Hilflosigkeit gegenüber den vielfältigen Schicksalen.

Gangsta-Rap für gestresste Eltern

Studeyeah-Frontmann Mark Stalder hat längst Kultstatus erreicht. Foto: zvg

Klar kann man auch über Mülltrennung rappen. Aber so richtig gut kann das eigentlich nur einer: Mark Stalder, Frontmann der Bieler Band Studeyeah. Stalder, gebürtiger Holländer mit Lebenserfahrung im Emmental, ist eine Art Kultfigur in Biels musikalischem Untergrund. Bei ihm trifft unangestrengt Hip-Hop auf Trash, Gangsta-Rap auf Klamauk. Da klingen Hip-Hop, Chanson, Pop, Schlager und Jazz an. Studeyeah machen vielfältigen Hip-Hop über das ganz normale Leben. Im März 2020, als noch niemand über Masken und Zertifikate sprach, veröffentlichten sie ihr neues Album «Jo, sicher». Jetzt, eineinhalb Jahre später, können sie ihr neues Werk auch endlich taufen. Und zwar dort, wo es sich gehört: im Le Singe in Biel.

Heissluftballon-Bahn auf die Rigi?

Benedikt Meyer schürft gern nach lustigen Fakten aus der Geschichte und trägt sie auch genauso lustig vor. Foto: Beat Mathys

Historiker Benedikt Meyer hat sich darauf spezialisiert, Skurrilität aus der Schweizer Geschichte hervorzukramen und kabarettistisch vorzutragen. Dazu gehört nicht nur das lange Warten auf das Frauenstimmrecht, sondern auch etwa ein nie umgesetztes Projekt einer Heissluftballon-Bahn auf die Rigi. Er gastiert in der Chäsi Gysenstein, dem vielleicht unkompliziertesten und familiärsten Veranstaltungsort der Grossregion. Die Abholservice-Modalitäten sind auf der Website angegeben: www.chäsigysenstein.ch

Es bluesbrothert in der Inneren Enge

Bekannt für seine wilden und eindringlichen Auftritte: der Blueser Curtis Salgado. Foto: zvg

Er ist einer der ganz Grossen des Blues: Curtis Salgado spielt nächste Woche am Jazzfestival Bern. Der mehrfach ausgezeichnete Soul- und Blues-Sänger und virtuose Mundharmonikaspieler ist seit über dreissig Jahren im internationalen Blues-Geschäft. Seine furiosen und inbrünstigen Auftritte vergisst man so leicht nicht wieder. Der 67-Jährige bezeichnet seinen Sound selbst gerne als «Hardcore-Rhythm-’n’-Blues». Dass Salgados Auftritte unweigerlich an die Blues Brothers denken lassen, kommt nicht von ungefähr, diente er doch John Belushi als Vorbild für dessen längst legendär gewordene Filmfigur des Jake Blues. Mit Curtis Salgado geht das Jazzfestival Bern in seine dritte Woche.

