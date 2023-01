Finanzskandal im Calcio – Juventus Turin im freien Fall Der italienische Fussballverband bestraft die Juve mit einem Abzug von 15 Punkten wegen ihrer dubiosen Transfergeschäfte. Der Verein stürzt ab ins Tabellenmittelfeld. Und das ist wohl erst der Anfang. Oliver Meiler , Rom

Juventus Turin wird wegen Bilanzfälschung gebüsst. Foto: Alessandro Garofalo (Keystone)

Juventus Turin, die Hausnummer aller Hausnummern des italienischen Fussballs, Serienmeisterin und unersättliche Trophäensammlerin unter dem Himmel, befindet sich gerade im freien Fall. Selbst verschuldet, muss man dazu sagen, wieder einmal. Die Sportjustiz hat den Verein wegen seiner mutmasslich unlauteren Geschäfts- und Verwaltungsmethoden bestraft, die sie offenbar für ein System hält. Die Richter des Fussballverbands FIGC haben Juve mitten in der laufenden Saison 15 Punkte abgezogen, es stürzt so vom dritten Tabellenplatz hinunter auf den zehnten. Punktgleich mit Bologna und Empoli. Weit weg von den ersten vier Rängen, die allein die Teilnahme an der Champions League öffnen.