Er sei schon etwas nervös, bekannte Präsident Urs von Allmen beim Apéro der Ehrengäste, der von der Gemeinde Niederried offeriert wurde. Die Nervosität war spürbar, als er die 116. Delegiertenversammlung des Oberländischen Schützenverbands (OSV) vor rund 160 Anwesenden in der Burgseelihalle in Ringgenberg eröffnete. Nervös war auch Sekretärin Daniela Haldemann, die die Jahresrechnung für die erkrankte Kassierin Monika Kübli präsentieren musste. «Für Rückfragen bin ich die falsche Adresse», so Haldemann. Rückfragen gab es aber keine. Wie auch bei allen anderen Verhandlungspunkten, die von den Delegierten einstimmig angenommen wurden.

Präsident von Allmen war im März 2020 zum Präsidenten gewählt worden und musste den Verband durch die schwierige Corona-Zeit führen. Sitzungen und Versammlungen fanden nur auf dem Papierweg statt. So freuten sich alle wieder, in die Normalität zurückkehren zu können.

Der Vizepräsident trat zurück

Covid ist denn auch dafür verantwortlich, dass Manuela Haller, welche das Ressort Jungschützen leitete, aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt einreichte. Ebenfalls zurückgetreten ist Vizepräsident Beat Ruprecht, während der Austritt von Philippe Boss, Chef Pistolen, mit seiner Berufung in den Berner Schiesssportverband zu tun hat. «Erfreulicherweise fanden sich zwei Nachfolger in der Person von Philipp Jutzeler aus Iseltwald und Thomas Huggler aus Münsingen, sodass im Moment nur eine Vakanz zu beklagen ist», teilt der OSV mit.

Reber ist neu Ehrenmitglied

Für den zurückgetretenen Simon Fuhrer wurde Jakob Wampfler aus Schwenden als 2. Fähnrich gewonnen. Alle verbleibenden Vorstandsmitglieder wurden für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren bestätigt. An der DV durfte zudem Walter Reber, der zehn Jahre als Chef Nachwuchs amtete, seine wohlverdiente Auszeichnung und Ernennung zum Ehrenmitglied in Empfang nehmen.

Für die Organisation der DV zeichneten die Feldschützen Niederried mit Präsident Mathias Jaggi verantwortlich. Weil Niederried über keine geeignete Lokalität verfügt, wurde Gastrecht in der Burgseelihalle Ringgenberg genossen. Ein Grusswort richtete unter anderem Martin Steinmann, Präsident des Berner Schiesssportverbandes, an die Anwesenden. Jürg Stäger, OK-Präsident des Oberländischen Schützenfestes 2022, zeigte die wichtigsten Eckdaten des erfolgreich verlaufenen Grossanlasses auf.

