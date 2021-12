Wieder Absage an der Lenk – Juskila 2022 fällt der Pandemie zum Opfer Im Zusammenhang mit der aktuellen Lage rund um Covid-19 und der fünften Pandemiewelle muss das Juskila 2022 an der Lenk nach 2021 erneut abgesagt werden.

Juskila-Kinder tummeln sich auf der Skipiste im Gebiet Adelboden-Lenk. Foto: PD / Flurin Bergamin

Den Organisatoren des grössten Schneesportlagers der Schweiz ist es ein Anliegen, allen Beteiligten einen sicheren Lagerbetrieb zu gewährleisten. Anders als bei regulären Schneesportlagern von Schulen oder Vereinen treffen sich im Juskila an der Lenk über 500 Personen aus allen Landesteilen.

Gemäss Einschätzung der Fachexperten sind vor allem die 7- bis 19-Jährigen Treiber der aktuellen fünften Pandemiewelle.

Dabei steht die Gesundheit der teilnehmenden Jugendlichen und Leiterpersonen an erster Stelle. Gemäss Einschätzung der Fachexperten sind vor allem die 7- bis 19-Jährigen Treiber der aktuellen fünften Pandemiewelle. Zudem ist davon auszugehen, dass diese Welle im Januar ihren Höhepunkt erreicht.

Entsprechend raten der Oberfeldarzt der Armee, welchem der Juskila-Lagerarzt untersteht, die Kantonsärztin des Kantons Bern wie auch das Bundesamt für Sport dringend davon ab, das Jugendskilager an der Lenk durchzuführen.

Schon zum zweiten Mal

Somit wird das Juskila nach der Absage im letzten Winter bereits zum zweiten Mal nacheinander nicht durchgeführt. In seiner über achtzigjährigen Geschichte ist es erst der dritte Winter, in welchem es abgesagt werden musste – vor der Corona-Krise verhinderte einzig die Ungarnkrise 1956 eine Durchführung.

Die Schneesportwoche an der Lenk für 13- und 14-Jährige ist eine Herzensangelegenheit und hat bereits um 50’000 Jugendlichen eine unvergessliche Lagerwoche unter Gleichgesinnten ermöglicht, heisst es in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski, der alles daransetzt, diese Tradition fortzusetzen. Die Planung für den Winter 2023 werde somit bald in Angriff genommen.

pd

