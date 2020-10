Wegen Corona-Pandemie – Juskila 2021 abgesagt Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um Covid-19 hat Swiss-Ski entschieden, die traditionsreiche Lagerwoche an der Lenk abzusagen.

Juskila-Kinder im Januar 2020 auf den Lenker Skipisten. Nächstes Jahr wird das Lager nicht stattfinden. Foto: PD / Flurin Bergamin

Mitte September gab Swiss-Ski bekannt, dass das 80. Jugendskilager (Juskila) im Januar 2021 in angepasster Form stattfinden würde. «Die aktuelle Lage rund um Covid-19 hat uns nun leider gezwungen, diesen Entscheid zu überdenken. In Absprache mit diversen Fachexperten hat Swiss-Ski entschieden, das Juskila 2021 abzusagen», schreibt Swiss-Ski in einer Medienmitteilung.

«Als Flaggschiff aller Schneesportlager ist es unser Anliegen, einen sicheren Lagerbetrieb zu gewährleisten. Die Gesundheit aller Beteiligten steht an erster Stelle», so der Verband. Im Vergleich zu regulären Schneesportlagern von Schulen oder Vereinen treffen im Juskila über 500 Personen aus der ganzen Schweiz aufeinander. Mit den aktuellen Prognosen zur Entwicklung der Pandemie im Hinblick auf die kommende Wintersaison könne die Gesundheit der Beteiligten nicht mehr garantiert werden.

Das Juskila wird in seiner 80-jährigen Geschichte, nach der Ungarnkrise 1956, erst zum zweiten Mal abgesagt. Das grösste J+S-Schneesportlager der Schweiz hat bereits über 46’000 Jugendlichen eine Lagerwoche unter Gleichgesinnten ermöglicht. «Um diese Tradition weiterzuführen, hat Swiss-Ski bereits begonnen, das nächste Juskila im Januar 2022 zu planen.»

pd/cb