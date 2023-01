Lyss: Jahrelanger Rechtsstreit – Juristisches Hickhack um das gelbe Haus Seit 2009 treibt ein renitenter Unternehmer die Behörden um. Er vermietet in seinem Lagerhaus widerrechtlich Büros und foutiert sich um Vorschriften. Simone Lippuner

Um das augenfällige Gebäude beim Bahnhof Lyss tobt seit 2009 ein Rechtsstreit. Foto: Raphael Moser

Das Gebäude sticht sofort ins Auge. Hoch, ein knallgelber, leicht melierter Anstrich, die Fassade wird von einer Kunstinstallation in Form von bunten Rohren geziert. Der vierstöckige Bau liegt einen Steinwurf vom Lysser Bahnhof entfernt an der Bürenstrasse 1. Aber das Haus ist nicht nur wegen des grellen Äusseren bekannt. Sondern auch wegen eines unerbittlichen Rechtsstreits zwischen Besitzer und Gemeinde.

Alle höheren Instanzen wie das Regierungsstatthalteramt, der Kanton und gar das Bundesgericht wurden in den Fall eingeschaltet. Der Grund: Der Besitzer, ein Unternehmer aus dem Seeland, nutzt das Lagerhaus widerrechtlich um und vermietet darin Räume als Büros und für Dienstleistungen.

Wie alles begann

«Zu kompliziert» sei es, um Auskunft zu geben, sagt der Mann. Zudem befinde er sich in einem laufenden Verfahren, deshalb wolle er sich grundsätzlich nicht äussern. Kompliziert ist die Situation in der Tat, und dem Unternehmer steht das Wasser mittlerweile bis zum Hals. Über die Jahre wurden es mehr und mehr Verfahren, aktuell laufen deren acht gegen ihn. Dabei hätte es ganz anders ausgehen können.

Eigentlich ist die Ausgangslage klar. Das Gebäude wurde vom Vater des Besitzers 1956 als Lagerhaus mit angebauter einstöckiger Garage gebaut. Es diente zunächst als Lager und Labor einer Drogerie, stand dann lange leer, 2006 wurde die Fassade renoviert. «Das Haus liegt in einer Zone, wo nur Gewerbe- und Lagernutzung zulässig ist», sagt Gemeinderat Rolf Christen, der seit zehn Jahren in den Fall involviert ist. «Schon an meinem ersten Tag als Gemeinderat hatte ich das Dossier auf dem Pult.»

Der Schlamassel begann im Januar 2009, als der Besitzer begann, die Liegenschaft zu Büro- und Dienstleistungszwecken zu vermieten. Er reichte zwar bei der Gemeinde Lyss ein Baugesuch für die Umnutzung des Lagerhauses an der Bürenstrasse ein, zog dieses kurz darauf wieder zurück. Weshalb, erschliesst sich aus den Unterlagen nicht. Dennoch erteilte die Gemeinde dem Besitzer die Baubewilligung, jedoch mit mehreren Auflagen. Nachdem der Besitzer am Rückzug des Baugesuchs festhielt, hob die Gemeinde die Baubewilligung wieder auf und schrieb das Verfahren ab. Gleichzeitig eröffnete sie ein baupolizeiliches Verfahren wegen Nutzung des Lagerhauses als Bürogebäude.

Verdrossene Mieterinnen

Seither ist der Aktenberg nur grösser geworden, haben sich immer mehr Stellen in den Fall eingeschaltet. 2011 stellte das Regierungsstatthalteramt fest, dass die Umnutzung bewilligungspflichtig sei. Auf Beschwerde hin bestätigte die kantonale Baudirektion diesen Entscheid. «Die Umnutzungsgesuche des Besitzers konnten wir nie genehmigen, weil immer Unterlagen gefehlt haben oder nicht vollständig waren», sagt Rolf Christen.

Die Gerichte attestierten dem Unternehmer «unkooperatives Verhalten», er foutiere sich systematisch um behördliche Auflagen, und dies über Jahre. In der Tat wirtschaftet der Unternehmer an der Bürenstrasse bis heute heiter weiter und vermietet die Räumlichkeiten an Firmen, die dort drin eigentlich nichts zu suchen haben.

Aktuell sind eine Physiotherapeutin und die Werbeagentur Publix AG eingemietet. Machen sich die Mieterinnen vor diesem Hintergrund nicht auch strafbar? Das sei nie Thema gewesen, sagt Rolf Christen. Im Gegenteil, es sei für diese Leute ja auch sehr unangenehm, unter diesen Umständen in einem Gebäude eingemietet zu sein.

Alte Querelen

Das bestätigt Yvonne Obrecht von der Werbeagentur Publix AG. Diese ist seit 2009 in den oberen drei Geschossen an der Bürenstrasse eingemietet und geniesst deshalb einen Sonderstatus. «Weil wir bereits hier waren, bevor der Streit losging, gilt für uns eine spezielle Regelung, und wir dürfen so lange bleiben, wie wir wollen.» Das bestätigte ein Bundesgerichtsurteil von 2016.

Dennoch ist die Situation schwierig. «Wir erhalten die ganze Kommunikation zwischen den Instanzen immer auch als Papierkopien per Einschreiben zur Kenntnis.» Da sie mit dem Vermieter stets ein gutes Verhältnis gehabt hätten, versuchten sie und ihr Mann in der Sache zu vermitteln. «Das war unmöglich und man merkte, dass die Geschichte auf alten Querelen baut», sagt Yvonne Obrecht. Denn der Vater des Liegenschaftsbesitzers, ein mittlerweile verstorbener, in Lyss bekannter Drogist, sorgte schon vor Jahrzehnten für Zündstoff im Dorf, da er in derselben Liegenschaft brennbare Materialien lagerte. Deshalb nannte man das Haus auch den «Gütterli-Bunker».

Die Situation im Haus sei so belastend geworden, dass Mieter ausgezogen seien, sagt Obrecht. So zum Beispiel eine Ergotherapeutin im vergangenen November. «Indem die Behörden Massnahmen androhten, wie etwa das Wasser oder den Strom abzustellen, setzten sie die Mieter zusätzlich unter Druck. Das löste natürlich ungute Gefühle aus.»

Eine Viertelmillion beschlagnahmt

Da alle Druckmittel der Gemeinde erfolglos blieben, der Unternehmer weiter wirtschaftete, obwohl bis hin zum Bundesgericht alle Instanzen der Gemeinde Lyss den Rücken stärkten und die Widerrechtlichkeit bestätigten, kam es im letzten Herbst zum Knall. Die Staatsanwaltschaft Biel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verstosses gegen das kantonale Baugesetz eröffnet. Sie veranlasste die Beschlagnahmung der «widerrechtlichen Gewinne» in der Höhe von 250’000 Franken. Das Geld soll, wie dem Beschluss des Obergerichts zu entnehmen ist, zwecks «Sicherung von Bussen und Verfahrenskosten» dienen.

Das steht in einem Beschluss des Obergerichts. Denn der Unternehmer hat die Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft angefochten, erfolglos. Dass seine Konten gesperrt werden und eine Viertelmillion Franken fehlen sollten, war wohl der bisher schmerzhafteste Schlag in der ganzen Geschichte. Jedenfalls einschneidend genug, damit Bewegung in die Sache kommt. «Es liegt nun ein publikationsfähiges Gesuch zur Umnutzung der Liegenschaft vor», sagt Gemeinderat Rolf Christen. Diesen Freitag wird es publiziert. «Gehen keine Einsprachen ein, ist die Umnutzung auf gutem Weg.»

Silberstreifen am Horizont

Grundsätzlich sei man bestrebt, die Situation zu klären und gemeinsam eine Lösung zu finden, sagt Christen. Ein wichtiger Bestandteil davon sei auch die Verkehrs- und Parkplatzsituation. «Die Parkplätze rund um das Gebäude waren von Beginn weg ein Bestandteil des Konflikts.» Dies, weil das Ein- und Ausfahren an besagter Stelle direkt an der Bürenstrasse gefährlich ist. So wurden beispielsweise vier Parkfelder an der Südseite des Gebäudes zugunsten des Güterumschlags aufgehoben.

Auch möchte die Gemeinde Lyss zusammen mit dem Kanton als Strassenbesitzer die Bürenstrasse schon lange sanieren. Und das Trottoir Richtung Hirschenplatz soll zugunsten der Velofahrenden aufgehoben werden. «Auch bei diesen Plänen stand uns der aktuelle Konflikt im Weg», so Christen. Und auch diese Pläne sind dem Liegenschaftsbesitzer ein Dorn im Auge. Stellt sich die Frage, wie lange der Mann nun kooperieren kann, bevor er allenfalls zum nächsten Schlag gegen die Behörden ausholt.











