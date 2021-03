«Vorteile für Moutier» – Jurassische Regierung buhlt um Gunst der Wähler Am 28. März stimmt Moutier über seine künftige Kantonszugehörigkeit ab. Nun wirbt die jurassische Regierung für einen Wechsel in den Kanton Jura.

Projurassier demonstrieren 2018 nach der Annulation der Abstimmung in Moutier mit einem Schweigemarsch. Foto: Adrian Moser

Die jurassische Regierung hat die Stimmberechtigten in Moutier am Montag ermuntert, am 28. März für den Kantonswechsel zu stimmen. Moutier würde im Kanton Jura einen wichtigen Platz einnehmen, betonte der Staatsrat in einem Communiqué.

Mehrere Einheiten der jurassischen Kantonsverwaltung würden nach Moutier verlegt, dazu habe er sich ja schon früher verpflichtet. Es gehe um mehr als 180 Vollzeitstellen. Hinzu kommen laut Staatsrat die Stellen der Lehrkräfte für die obligatorische Schule und die Sekundarstufe II.

Im Fall eines Kantonswechsels werde es zudem möglich sein, die Autoprüfung in Moutier abzulegen. Auch gäbe es im Städtchen wieder ein Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), und die heutige Tagesschule würde beibehalten.

Moutier wäre die zweitgrösste Gemeinde des Kantons Jura, hinter Delsberg, aber vor Pruntrut. Die Stadt hätte Anspruch auf sieben von 60 Abgeordneten im Kantonsparlament. Moutier werde einen bedeutenden Einfluss auf die kantonale Politik haben, betonte der Staatsrat am Montag.

Eine Zusicherung gab er im Fall des Spitals in Moutier ab. Auf der jurassischen Spitalliste würden dieselben Leistungen des Spitals anerkannt wie heute auf der bernischen.

Die Stimmberechtigten von Moutier hatten sich am 18. Juni 2017 mit knappem Mehr für den Wechsel zum Kanton Jura ausgesprochen. Die bernische Justiz erklärte den Urnengang später wegen Unregelmässigkeiten für ungültig. Ende März wird die Abstimmung deshalb wiederholt.

SDA/flo