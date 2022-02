Moutiers Stadtrat wieder komplett – Jurafreundliches Lager erringt massive Mehrheit Zehn der dreizehn neu gewählten Stadtratsmitglieder von Moutier gehören dem projurassischen Lager an. Nun müssen sie die Wahl noch annehmen. Stefan von Bergen

In Moutiers Societ’halle tagt jeweils der Conseil de Ville, der 41-köpfige Stadtrat des Jurastädtchens. Nach einer Nachwahl am Sonntag ist er wieder komplett. Foto: Stefan Meyer

Gerade mal 337 Stimmen genügten Hugo Lehmann am Sonntag für seine unerwartete Aufnahme in den 41-köpfigen Stadtrat des derzeit noch bernjurassischen Städtchens Moutier. Normalerweise braucht es dafür zwei- bis dreimal so viele Stimmen. Zehn Tage hat Lehmann nun Zeit, um gegen seine Wahl Rekurs einzulegen. Aber für ihn ist die Sache klar: «Ich nehme die Wahl natürlich an», sagt der frühere Armeeausbildner erfreut am Telefon. So kommt der Rentner im Alter von 72 Jahren unverhofft zu seinem allerersten politischen Amt. Obwohl der Politnovize gar nicht Kandidat war.