Regattaclub Oberhofen – Junioren-Team vom Thunersee gewinnt in Kiel Bei der Qualifikationsregatta der Sailing Champions League traten 25 Segelclubs aus 14 Nationen an. Die Sieger: das Junioren-Team des Regattaclubs Oberhofen.

Das Junioren-Team des Regattaclubs Oberhofen, bestehend aus Nick Zeltner, Nilo Schaerer, Cedric Schenk, Laurent Stadler und Nicolas Wyss, holt an der Sailing Champions League in Kiel (D) Gold. Foto: PD

Mit zwei Laufsiegen am Sonntag, 1. August, im Finale der «Final Four», also der vier besten Clubs, eroberte sich das Nachwuchsteam des Regattaclubs Oberhofen mit Skipper Nick Zeltner den Gesamtsieg der Sailing Champions League in Kiel (D). Die Oberhofner entschieden damit das Rennen unter 25 Teams aus 14 europäischen Nationen für sich, wie einer Mitteilung des Regattaclubs zu entnehmen ist. Damit ist das Team für das Finale im Oktober in Porto Cervo (I) qualifiziert.

Der deutsche Flensburger Segelclub hätte als Führender der Qualifikationsserie nur noch einen Laufsieg gebraucht, um die Regatta zu gewinnen. «Das Quäntchen Glück und die stärkeren Nerven hatten am Ende aber die Schweizer», heisst es in der Mitteilung.

«Wir sind sehr glücklich, gewonnen zu haben und unseren Club so repräsentieren zu können. Für die Finalrennen haben wir uns keine spezielle Taktik zurechtgelegt», wird Steuermann Nick Zeltner in der Mitteilung zitiert. «Nach dem ersten Rennsieg wollten wir einfach nur die Ruhe bewahren – das hat geklappt. Wir bedanken uns bei unserem Club, dass er uns das Vertrauen geschenkt und die Möglichkeit gegeben hat, hier in Kiel gegen die ‹Grossen› anzutreten.»

Mit Zeltner segelten Nilo Schaerer, Cedric Schenk, Laurent Stadler und Nicolas Wyss, alle zwischen 17 und 20 Jahre alt.

pd

