Gymnasium Interlaken – Jungunternehmer erzielten mit Chips einen Gewinn Das Projekt «Seilschaft» von Jungunternehmern startet durch. Nach dem Erfolgsunternehmen Columbus sind zwei weitere Teams in den Startlöchern. Peter Wenger

Es läuft gut am Stand der Seilschaft Columbus: (v.l.) Flavia Burgener, Alex Lanz und Linda Allenbach. Sie haben ihr Projekt mit regionalen Chips-Sorten mit Erfolg abgeschlossen. Foto: Peter Wenger

«Bei unseren Projekten geht es darum, Unternehmen zu gründen, zu führen und abzuschliessen. Erfolge und Rückschläge werden die spannende Reise begleiten», sagt Carlo Capun, Lehrer für Wirtschaft und Recht am Gymnasium Interlaken. «Learning by Doing – Erfahrungen fürs Leben zu sammeln, ist das Ziel.»