Erster Wettkampf seit einem Jahr – Jungschwinger im Einsatz In der Lachenhalle Thun eröffneten die Nachwuchsschwinger die Schwingfestsaison. Werner Frattini

Die Jungschwinger durften wieder ins Sägemehl. Symbolbild: Urs Jaudas

Endlich, so war die allgemeine Stimmung, dürfen wenigstens die Nachwuchsschwinger wieder Wettkämpfe durchführen. «Besonders für unseren Nachwuchs ist es wichtig, dass er wettkampfmässig schwingen kann, sonst besteht die grosse Gefahr, dass wir viele Jungschwinger verlieren», so die Meinung des Obmannes des Eidgenössischen Schwingerverbandes, Markus Lauener. Der Oberländer hofft darauf, dass ab Mitte April der Trainingsbetrieb wieder für alle Aktivschwinger geöffnet werden kann, sodass ab Mitte Mai die ersten Kranzfeste durchgeführt werden können. «Wichtig ist, dass in dieser Saison wieder geschwungen erden kann. Ob mit oder ohne Zuschauer hängt mit der Situation zusammen, wie sich die Fallzahlen entwickeln.»

Klar ersichtlich war in Thun, dass im Berner Verband diverse talentierte Nachwuchsschwinger vorhanden sind. Natürlich wurde der Anlass ohne Zuschauer durchgeführt, dem schwingerischen Ehrgeiz tat dies aber keinen Abbruch. Besonders in der Kategorie der Jahrgänge 2004/05, die auch bei den Aktivschwingern startberechtigt wären, entbrannte ein interessanter spannender Wettkampf. Am Ende siegte der Emmentaler Michael Moser, nachdem er im Schlussgang den Oberländer Christian Abplanalp bezwungen hatte. Neben dem Festsieger zeigten hier die Oberländer eine starke Leistung und eroberten sich fünf der total sieben abgegebenen Zweige.

