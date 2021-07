Tourismus im Oberland – Jungfrauregion zieht fast mit Zermatt gleich Corona wirbelt die Tourismusbranche durcheinander: Bei den Logiernächten lag die Jungfrauregion 2020 praktisch gleichauf mit Branchenprimus Zermatt.

Das namengebende Gestirn Eiger, Mönch und Jungfrau vermochte 2020 viele inländische Gäste in die Jungfrauregion zu locken. Foto: Bruno Petroni

Die Jungfrauregion ist verhältnismässig gut durch die Krise gekommen – dies, weil insbesondere Ferienwohnungen und Camping in Teilregionen der Jungfrauregion trotz Pandemielage satte Zuwächse verzeichnen konnten. Doch die Corona-Pandemie hat auch in der Jungfrauregion ihre Spuren hinterlassen: Die gut 1,6 Millionen Logiernächte 2020 (Hotellerie und Parahotellerie) bedeuten ein Minus von rund einem Drittel im Vergleich zu 2019, wie die Destination in einer Mitteilung schreibt.

Dank der unterschiedlichen Gästestruktur in den fünf Resorts konnte die Jungfrauregion den Rückgang aber abfedern. Nicht zuletzt dank den Schweizer Gästen, die 2020 über 70 Prozent aller Logiernächte ausmachten. Haslital Tourismus, das sich seit je auf einheimische Gäste konzentriert, lässt mit einem Minus von weniger als 8 Prozent aufhorchen – und hat die Pandemie bislang mehr als gut bewältigt.

Früh reagiert

Im Frühling 2020 habe man früh und flexibel auf die Pandemie reagiert, das Gros der Mitarbeitenden in Kurzarbeit geschickt und sich mit der Sommerkampagne auf den Schweizer Markt konzentriert, sich auf diesem etabliert.

Trotzdem werde Corona auch das laufende Geschäftsjahr stark beeinflussen, schreibt die Destination weiter. Die Übernachtungszahlen der ersten vier Monate 2021 aus dem Monitoring von Schweiz Tourismus zeigen, dass die Welt noch immer eine andere ist – und auch nicht so schnell zu den gewohnten Strukturen zurückfinden wird.

Folgen der Einreiseauflagen

Im Frühling litt die gesamte nationale Tourismusbranche unter den Einreisebeschränkungen. Während die Schweizer bereits wieder Ferien im Ausland machten, konnten potenzielle Gäste aus dem Schengen-Raum und den USA nicht oder nur mit Einschränkungen in die Schweiz reisen. Durch den jüngsten Bundesratsentscheid sind diese Reisebeschränkungen nun jedoch gefallen.

«Jungfrauregion Tourismus zeigt sich deshalb zuversichtlich, dass der Sommer kurzfristig den schlechten Start ins Jahr etwas wettmachen kann – und hat die Marketingaktivitäten für die Zielmärkte Deutschland, Grossbritannien, Benelux und die USA ausgebaut», schreibt die Organisation. Im Fokus der Sommerkampagne stehe aber auch in diesem Jahr der Schweizer Markt.

PD

