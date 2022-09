Oberland Ost – Jungfraubahnen schreiben wieder Gewinn Im ersten Halbjahr hat die Jungfraubahn-Gruppe einen Gewinn von über 15 Millionen Franken erwirtschaftet. UPDATE FOLGT

Die Jungfraubahn-Gruppe (hier eine Aufnahme auf der Kleinen Scheidegg) schrieb im ersten Halbjahr wieder einen Gewinn. Foto: PD

Die Jungfraubahn-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches erstes Semester zurück. Nachdem das Unternehmen 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie deutliche Verluste verzeichnete, weist es im ersten Halbjahr 2022 einen Gewinn von 15,3 Millionen Franken aus. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor, welche die Firma am Donnerstagmorgen verschickte. Alle Segmente hätten bei günstigen Witterungsbedingungen zu dieser Entwicklung beigetragen. «Nach zwei Pandemiejahren ist bei den Gästen ein Nachholbedarf spürbar», schreibt das Unternehmen weiter.

Positiv haben sich die Zahlen der Besucherinnen und Besucher des Jungfraujochs im ersten Halbjahr entwickelt. Hauptgründe dafür waren nach Angaben der Firma einerseits die V-Bahn, andererseits das meist gute Wetter sowie das Ende der Corona-Beschränkungen.

Zunächst Gäste aus der Schweiz

Von Januar bis März waren es vor allem Schweizerinnen und Schweizer, die das Jungfraujoch besuchten. Mit dem Ende der letzten Corona-Massnahmen nahmen ab April auch die Besuche der internationalen Gäste zu. Insgesamt reisten 204’600 Gäste zum Jungfraujoch. Dies entspricht einer Zunahme von 48,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch liegt die Besucherzahl 57 Prozent unter jener von 2019, da die Touristinnen und Touristen aus den asiatischen Ländern nach wie vor fehlen.

Bei den Erlebnisbergen verzeichnete die Jungfraubahn-Gruppe einen Netto-Verkehrsertrag von 8,8 Millionen Franken, was einer Zunahme von 129 Prozent entspricht. «Die Gästezahlen bei den Erlebnisbergen erreichten mit Ausnahme der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren wieder die Vor-Pandemie-Werte von 2019», steht im Communiqué.

Alle Bahnen mit Steigerung

Die Harderbahn erreichte im ersten Halbjahr 2022 mit 194’000 Berg- und Talfahrten ein Plus von 145,4 Prozent. Bei der Firstbahn waren es im ersten Halbjahr 150’000 Gäste (Tal ab), was gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021 einem Plus von 128,9 Prozent entspricht. Die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) hatte mit 108’500 Besucherinnen und Besuchern 129 Prozent mehr Gäste als im gleichen Zeitraum 2021.

In der Berichtsperiode 2022 wurden 1'057'500 Skier Visits (Erstzutritte) verzeichnet. Das sind 49,8 Prozent mehr als in der gleichen Zeitspanne 2021. «Bezogen auf die gesamte Wintersaison 2021/2022 konnte mit 1'249'760 Skier Visits der Rekord der Wintersaison 2007/2008 mit 1'251'000 Skier Visits praktisch egalisiert werden». schreibt das Unternehmen weiter.

«Damit hat sich in der zweiten Wintersaison mit V-Bahn bestätigt, dass die neuen Bahnen Eiger Express und Männlichenbahn für den Wintersport in der Jungfrau Ski Region eine beachtliche Attraktivitätssteigerung bedeuten.» Der anteilige Nettoverkehrsertrag der Jungfraubahn-Gruppe aus dem Wintersport erhöhte sich in der Berichtsperiode um 11,1 Millionen Franken (67,6 Prozent) auf den neuen Rekordwert von 27,5 Millionen Franken.

Trend setzt sich fort

«Der Trend des ersten Halbjahres 2022 setzte sich in den Hochsaisonmonaten Juli und August fort», teilt dsa Unternehmen weiter mit. Der Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2022 werde weiterhin geprägt sein von den globalen Unsicherheiten, die von der Unternehmung nicht beeinflusst werden können. 2022 bleibe also trotz des erfreulichen ersten Halbjahres «ein Übergangsjahr».

Für das Geschäftsjahr 2023 hofft die Jungfraubahn-Gruppe, einen weiteren Schritt zurück in Richtung der Ergebnisse vor der Pandemie zu machen. Hierzu sei eine weitere Normalisierung der internationalen Reisemärkte – insbesondere bei den Gruppenreisen – notwendig.







PD

