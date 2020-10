Erfolg für Outdoor-Firma – Jungfrau Sports Holding AG nun an der Börse Die Aktien des Outdoor-Anbieters werden seit dem 1. Oktober auf der Handelsplattform der BEKB OTC-X gehandelt.

Die Jungfrau Sports Holding AG organisiert Outdoor-Erlebnisse in der Jungfrauregion, darunter Rafting, Canyoning, Kletter- und Wandertouren. Foto: PD

Die Jungfrau Sports Holding AG wurde per 1. Januar 2017 gegründet. Zur Jungfrau Sports Holding AG gehören die 100-Prozent-Tochtergesellschaften Jungfrau Sports Management GmbH, Outdoor Interlaken AG, Grindelwald Sports AG und Alpin Raft GmbH. Das Unternehmen organisiert Outdoor-Erlebnisse in der Jungfrauregion, darunter Rafting, Canyoning, Fallschirmspringen, Kletter- und Wandertouren. «Mit einem Umsatz von rund 12 Millionen Franken gilt die Unternehmung als grösster Outdoor-Anbieter der Schweiz», heisst es in einer Medienmitteilung.

Seit dem 1. Oktober 2020 werden die Aktien des Unternehmens auf der Handelsplattform OTC-X gehandelt. Sie sind in 4250 Namenaktien zu nominal 100 Franken eingeteilt.

Ziel erreicht trotz schwierigem Jahr

«Schon bei der Gründung der Holding im Jahr 2017 war für uns Gründer dieser Schritt als wesentliches Etappenziel vertraglich vereinbart», lässt sich Christoph Egger, Verwaltungsratspräsident der Jungfrau Sports Holding AG, in der Mitteilung zitieren. Ziel sei, die Outdoor- und Freizeitsport-Unternehmung schweizweit weiterzuentwickeln: «Wir streben sowohl die kontinuierliche Evolution unserer bestehenden Angebote als auch die Übernahme von weiteren Anbietern an.»

Johann Kaufmann, CEO der Jungfrau Sports Holding AG, nimmt ebenfalls Stellung: «Unserem Motto bleiben wir treu: Wir teilen unsere Abenteuerwelt mit unseren Gästen und schaffen unvergessliche Erlebnisse. Dies setzt voraus, dass wir immer wieder neue innovative Erlebnisse und Angebote schaffen und vermarkten.»

Die Arbeit beginne jetzt erst recht, wird Philippe Willi, Vizepräsident des Verwaltungsrats, zitiert. Doch: «Wir sind enorm stolz, dass wir in diesem schwierigen Jahr das Etappenziel mit dem Börsengang erreicht haben.»

Noch keine Prognosen für 2021

«Nach dem Rekordjahr 2019 mit rund 90’000 Gästen ist es ganz klar, dass 2020 ein Ausnahmejahr sein wird», so Christoph Egger weiter. Die Covid-19-Pandemie führe weltweit zu einem starken Konjunktureinbruch. Bereits jetzt eine zuverlässige Prognose über das Jahr 2020 hinaus zu machen, wäre Spekulation.

Dennoch, so heisst es im Communiqué, würden die Signale aus den Märkten auf einen Nachholbedarf hinweisen, auch wenn sich die Auswirkungen der Pandemie über das aktuelle Jahr hinauszögern würden.

pd