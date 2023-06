Marketing und Tourismus – Jungfrau-Region soll im Web sprechen Stefan Grossniklaus löst Peter Egger als Verwaltungsratspräsident der Jungfrau-Region Tourismus AG ab. Die AG plant eine sprachbasierte Website. Barbara Donski

Wechsel bei der Jungfrau-Region Marketing AG (v. l.): Geschäftsführer Marc Ungerer, der neue Verwaltungsratspräsident Stefan Grossniklaus, der scheidende Gründungspräsident Peter Egger und Nik Rubi, neuer Verwaltungsrat von Grindelwald. Foto: Anne-Marie Günter

«Es ist unglaublich, was passiert ist.» Peter Egger, seit 2014 Präsident der Jungfrau-Region Tourismus AG, staunt. Darüber, dass fast keine Spuren der Corona-Pandemie geblieben sind und dass sich seither in den Tourismusgebieten auffällig viel Dynamik entwickelt. «Unsere Mehrmarkenstrategie funktioniert gut», sagte er vor den fünf Aktionärsvertretern und einer Reihe von Gästen an der Generalversammlung in Grindelwald. Sie findet jeweils statt, wenn die für Marketing- und Verwaltungsaufgaben zur AG zusammengeschlossenen Tourismusvereine, nämlich Grindelwald, Haslital, Wengen, Mürren und Lauterbrunnen, ihre Jahresversammlungen über die Bühne gebracht haben. In der heutigen Form wurde die AG 2015 gegründet.