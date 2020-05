Adelboden/Thun – Junges Multitalent mit Köpfchen Raphael Zumbrunn hat an der Schweizer Chemie-Olympiade Bronze gewonnen. Gleichzeitig nimmt der Gymnasiast an den Olympiaden in Physik, Informatik, Biologie und Philosophie teil. Gabriel Berger

Raphael Zumbrunn (18) lebt in Adelboden und geht in Thun zur Schule. Aktuell ist er erfolgreich an der Wissenschafts-Olympiade engagiert. Foto: PD

Raphael Zumbrunn (18) wirkt im Video-Chat auf Skype entspannt. Dabei hat er soeben den Final der Schweizer Chemie-Olympiade hinter sich gebracht. Der Adelbodner, der am Gymnasium in Thun vor dem Abschluss steht, wurde mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. Dass er es in der mehrstufigen Ausscheidung bis fast nach ganz vorn geschafft hat, «freut mich extrem», so Zumbrunn. Da Chemie nicht zu seinen Schwerpunktfächern zähle, sei er bloss als Aussenseiter in den Wettbewerb gestartet.