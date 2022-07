Unfall in Blausee-Mitholz – Junger Töfffahrer verunfallt schwer Ein 16-jähriger Motorradfahrer und sein Beifahrer verletzten sich am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Blausee-Mitholz schwer, als sie mit einem Auto zusammenstiessen.

Bei Blausee-Mitholz kam es zu einem schweren Töffunfall. Symbolfoto: Bruno Petroni

Am Donnerstag kurz vor 5 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung über einen Verkehrsunfall am Bühl in Blausee-Mitholz (Gemeinde Kandergrund) ein. Gemäss der Mitteilung der Polizei war ein Motorradfahrer mit einem Sozius von Frutigen in Richtung Kandersteg unterwegs. Kurz nach dem Mitholz-Tunnel kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Fontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 16-jährige Motorradfahrer und der 20-jährige Sozius wurden beim Unfall schwer verletzt. Je ein Rettungshelikopter flog die Verunfallten ins Spital. Der 21-jährige Autofahrer wurde zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Strasse war infolge des Unfalls rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.