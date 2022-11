Junger Oberländer baut asiatischen Tourismus auf – «Ich führe eine Art Doppelleben» Seine grosse Liebe gilt den endlosen Weiten in den kirgisischen Bergen. Als Touristik-Entwicklungshelfer hält sich Marcel Jaun (27) oft in Kirgistan auf. Bruno Petroni

Marcel Jaun bildet in Kirgistan angehende Trekkingleiter aus, wie hier auf einem Gletscher. Foto: PD

Eigentlich ist er Elektroniker. Aber einer, der danach auch noch Wirtschafts- und Businessingenieur studiert hat: Der in Uttigen aufgewachsene Marcel Jaun ist dabei, im Land seines Herzens, in Kirgistan, ein touristisches Netzwerk aufzuziehen. «Ein solches existiert dort nämlich noch nicht. Es gibt zwar sehr viele lokale Kleinunternehmer und Anbieter von beispielsweise Pferdetrekking oder Motorradtouren, Jurtenbetreiber und so weiter. Aber diese sind so weit verstreut und kaum zu finden – dies ist immer wieder eine Herausforderung.»