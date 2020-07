Erfolgreiche Bartgeier-Aufzucht – König der Alpen ist zurück im Berner Oberland Zum ersten Mal seit rund 100 Jahren hat ein Bartgeierpaar im Kanton Bern erfolgreich einen Jungvogel aufgezogen. In den letzten Jahren waren Bartgeier im Oberland immer wieder anwesend, eine erfolgreiche Brut wurde bislang aber nicht beobachtet. Marco Zysset UPDATE FOLGT

Bartgeier im Berner Oberland: Das Jungtier im Horst. Foto: PD

Diesen Frühling hat es geklappt: Ein Bartgeierpaar hat im westlichen Berner Oberland einen Horst gebaut und darin erfolgreich gebrütet. Die Stiftung Pro Bartgeier und die Wildhut des Kantons Bern gehen davon aus, dass das Jungtier Mitte März 2020 geschlüpft ist, wie es in einer Medienmitteilung des Kantons heisst. Nach rund vier Monaten hat der junge Vogel seinen ersten Flug erfolgreich absolviert und den Horst verlassen.

«Bereicherung für die Fauna»

Der Bartgeier – vielfach auch König der Alpen genannt – findet im Berner Oberland gute Lebensgrundlagen. Entsprechend werden Bartgeier dort seit einigen Jahren wieder regelmässig gesichtet, eine erfolgreiche Brut wurde bislang aber nicht festgestellt. «Der Bartgeier ist eine Bereicherung für die Tierfauna im Kanton Bern. Leider waren die Bartgeier lange Zeit aus den Berner Alpen verschwunden. Umso mehr freut es mich, dass Bartgeier in unserem Kanton wieder heimisch werden», sagt Jagdinspektor Niklaus Blatter. Den Standort des Horsts gibt das Jagdinspektorat nicht bekannt, um die empfindlichen Bartgeier vor möglichen Störungen zu schützen.

Nach wie vor selten

Bartgeier waren bis Ende des 19. Jahrhunderts im Berner Oberland heimisch, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine ornithologische Karte aus dem Jahr 1889 weist die Regionen um Gsteig und Meiringen als letzte Rückzugsorte des Bartgeiers in den Berner Alpen aus. Die Tiere wurden in dieser Zeit gezielt ausgerottet.

Bartgeier im Berner Oberland: Ein Elterntier mit Schafwolle für den Horst. Foto: PD

Seit 35 Jahren werden Bartgeier im Alpenraum wieder angesiedelt. Sie sind aber nach wie vor selten. Der Bestand in den ganzen Alpen wird auf rund 300 Tiere geschätzt. Der Bestand in der Schweiz wachse aber kontinuierlich. Inzwischen leben wieder Brutpaare in 13 Territorien im Kanton Graubünden und in acht Territorien im Kanton Wallis.