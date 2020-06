Uttigen: Alpines Jungtalent – Der Einzelgänger in der Vertikalen Der 24-jährige Jungalpinist Marcel Jaun durchstieg das Schreckhorn auf einer «unmöglichen» Route. Zudem ist er dabei, in der Eigernordwand eine neue Route zu eröffnen. Und das alles im Alleingang. Bruno Petroni

Der Nachwuchsalpinist Marcel Jaun, umringt von Steinböcken bei der SAC Glecksteinhütte. Foto: Damian Goeldi

Ob es eine Erstbegehung war oder nicht, ist ihm eigentlich egal. «Ich will einfach Spass haben und die Einsamkeit in den Bergen geniessen.» Dies die Philosophie des erst 24-jährigen Nachwuchs-Alpinisten Marcel Jaun. Der in Uttigen lebende Elektroniker, der zurzeit an der Fachschule Biel ein Studium absolviert, ist nur zu gern mutterseelenallein in der Vertikale unterwegs. Ohne jegliche Kameradensicherung, sondern mit einer ausgeklügelten Selbstsicherung – wenn es denn sein muss.