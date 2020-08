Tödliches Unglück in Kiesen – Junger Aaresurfer stirbt nach Unfall Am Samstag ist in Kiesen ein 18-jähriger Aaresurfer verunfallt. Er konnte bei Münsingen geborgen und ins Spital gebracht werden. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Bei der Jabergbrücke war es zum Unfall gekommen. Foto: Andreas Blatter

Am Samstagmittag kurz vor 12.20 Uhr kam es bei der Jabergbrücke in Kiesen zu einem tödlichen Unfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Aaresurfer in Not geraten und in der Aare verschwunden. Der Mann war zusammen mit einer weiteren Person in der Aare am Surfen gewesen, als er plötzlich um Hilfe rief. Trotz sofortigen Rettungsmassnahmen durch die Begleitperson verschwand der Mann im Wasser.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann im Rahmen der Suchaktion unter Mithilfe von Passanten bei Münsingen aus der Aare bergen. Umgehend wurde der Mann reanimiert und anschliessend in kritischem Zustand durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Beim Opfer handelt es sich um einen 18-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

ske