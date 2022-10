Schulstandort Wyssloch in Bern – Junge wird auf dem Schulweg von fremdem Mann belästigt Neben einer Berner Schule hat ein Fremder einem Knaben Süssigkeiten angeboten. Die Polizei ermittelt, und die Schule hat die Eltern sensibilisiert. Sarina Keller

Ein Mann sprach einen Knaben beim Schulstandort Wyssloch in der Nähe des Egelsees an. Foto: Adrian Moser

Am vergangenen Dienstag wurde ein Knabe auf dem Heimweg vom Herbstbummel an der Egelgasse in Bern von einem Fremden belästigt. Der Mann stieg direkt hinter dem Modulbau beim Schulstandort Wyssloch aus einem Auto und bot dem Kind Süssigkeiten an. Das geht aus einem Schreiben der Schulleitung hervor, welches dieser Zeitung vorliegt.