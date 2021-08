Gstaad Menuhin Festival – Junge Virtuosen und eine einzigartige Handschrift Gstaad Menuhin Festival & Academy darf am 20. und 21. August die ganz grosse Riege am Festival begrüssen: Valery Gergiev mit dem Mariinsky-Orchester St. Petersburg.

Alexandre Kantorow wird am Freitag, 20. August, das zweite Klavierkonzert von Prokofjew in Gstaad spielen. Foto: PD

Valery Gergiev ist ein echter Tüftler, der für jedes Werk den richtigen Zugang findet. Unter dem Chef des Mariinsky-Theaters fügen sich musikalische Momente zu einem organischen Fluss zusammen, auch die Einheit zwischen dem Dirigenten und seinem Orchester gilt als legendär.

Am Freitag, 20. August, wird es mit einer der berühmtesten Liebesgeschichten der Literaturgeschichte nahezu schwerelos: «Romeo und Julia» in der Vertonung von Prokofjew. Dann das zweite Klavierkonzert von jenem sowjetischen Komponisten, bei dem Alexandre Kantorow am Flügel sitzen wird. Unendlich viele Reize kennt dieses Klavierkonzert: Strenges Marschieren erklingt hier dicht gedrängt neben poetischem Spiel. Grossartigkeit in Form von Musik, für die Alexandre Kantorow die ideale Besetzung ist.

Beide begannen früh

Kantorow begann im Alter von 5 Jahren mit dem Klavierspiel, Alexandra Conunova erhielt ihren ersten Violinunterricht im Alter von 6 Jahren – nur eine Parallele zwischen den beeindruckenden Virtuosen. Das «Grammophone-Magazin» rühmte erst kürzlich ihr «klug artikuliertes, geschmeidiges Spiel», ihre «agile Bogenführung» und die «hinreissend süsslich klingenden und tanzend filigranen Linien» in der kürzlich veröffentlichen Aufnahme der «Vier Jahreszeiten» Vivaldis.

Alexandra Conunova wird am Samstag, 21. August, Sibelius' Klavierkonzert spielen. Foto: PD

Auch im Violinkonzert des Finnen Sibelius wird Conunova am Samstag, 21. August, ihre Virtuosität, ihre Bandbreite an Artikulation, Farbe und Schattierung zeigen. Das Violinkonzert lebt von seiner natürlichen Formgebung und der dynamischen Vielfalt, die Conunova gemeinsam mit Valery Gergiev und dem Mariinsky-Orchester St. Petersburg mit lebendigem Klang füllen wird. Hinzu kommt eine Bewanderung von Highlands, Hochmoor und Meeresklippen mit Mendelssohns «Schottischer Sinfonie».

PD

