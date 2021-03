Generationenaustausch in Thun – Junge vermitteln Senioren digitales Wissen Bis im Dezember bieten junge Technikhelferinnen und -helfer des Vereins «und» zehn neue Kurse für ältere Menschen an. Das Angebot findet digital oder im Kursraum in Thun statt. egs

Junge Menschen des Vereins «und – das Generationentandem» helfen älteren Menschen im Umgang mit Internet, Handy & Co. Symbolfoto: Beat Mathys

Die Pandemie habe gezeigt, dass der Alltag mit digitalen Grundkenntnissen einfacher zu bewältigen sei und die Nutzung neuer Kommunikationskanäle viel zum Wohlbefinden beitragen könnten. Dies schreibt «und – das Generationentandem» in einer Medienmitteilung. Junge Technikhelferinnen und -helfer des gemeinnützigen Vereins wollen daher Interessierten in zehn neuen Technikkursen Informationen zu digitalen Anwendungsbereichen vermitteln.

«Alle Kursthemen sind darauf ausgerichtet, älteren Menschen den Alltag zu erleichtern», heisst es. Bewusst würden Grundinfos und keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen geboten. Die Kurse finden im März und April pandemiebedingt vorerst digital via Zoom statt; danach sind sie im «und»-Raum an der Schlossmattstrasse 10 in Thun vorgesehen. Die Kurse werden mit freiwilligen Spenden abgegolten.

Sicher unterwegs im Netz

Mit den neuen Kursen führt «und» ein Angebot fort, das bereits Ende 2020 gestartet ist. Dieses Jahr geht es in der Reihe, die bis Dezember dauern wird, um «10 aktuelle und nachgefragte Themen». Los geht es am Dienstag, 30. März, um 10 Uhr mit dem Kurs «Sicher unterwegs im Internet». Dabei wird etwa gezeigt, wie gute Passwörter gemacht und verwaltet werden können.