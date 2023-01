Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Junge und Romands haben Coop lieber als die Migros Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen hinterlässt seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger einiges an Arbeit: Konkurrent Coop ist auf der Überholspur. Foto: Dominique Meienberg

Noch ist die Migros unter Fabrice Zumbrunnen die beliebteste Schweizer Marke. Mit Betonung auf «noch», wie der «Brand Indicator Switzerland» 2023 zeigt, eine repräsentative Onlineumfrage bei 2279 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren. Denn Coop-Chef Philipp Wyss ist auf der Überholspur. In der Altersklasse unter 30 und in der Romandie ist Coop erstmals die Nummer eins. Ebenso bei den einflussreichen Meinungsführern, die separat befragt wurden. Auch im Onlinehandel macht Coop mit seiner gleichnamigen Plattform einen Riesensprung nach vorn und ist neu die klare Nummer eins. Der Werber Frank Bodin, der die Studie zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Deeptrue und den PR-Büros Furrer Hugi und PR Fact verfasst hat, warnt die Migros: Wenn es ihr nicht gelinge, jüngere Generationen wieder bedeutend besser anzusprechen, werde sie ihren seit Jahren gehaltenen Spitzenplatz bei der Gesamtbevölkerung verlieren. Auf Zumbrunnens Nachfolgerin oder Nachfolger kommt also ein gerüttelt Mass an Arbeit zu.