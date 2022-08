Spektakel zum Erstliga-Saisonstart – Junge Thuner zeigen viel Geduld und Moral Die U-21 des FC Thun und der FC Langenthal teilen sich zum Saisonauftakt die Punkte. Die Oberaargauer geben auswärts eine 3:0-Führung aus den Händen. Yannis Lüthi

Liefern sich ein Duell um den Ball: Langenthals Daniel Mzee (M.) im Kampf gegen Thuns Enis Asani. Foto: Walter Dietrich

Was für ein Spiel zum Auftakt der neuen Erstliga-Saison! Sechs Tore, eine Rote Karte und eine Aufholjagd von 0:3 zu 3:3. Die U-21 des FC Thun und der FC Langenthal lieferten sich am Samstagnachmittag in der Stockhorn-Arena einen spektakulären Kampf um die ersten Saisonpunkte.

Effiziente Langenthaler

Die Partie war keine fünf Minuten alt, da landete der Ball zum ersten Mal im Netz der Thuner. Nach einem kapitalen Fehlpass im Aufbauspiel war es Labinot Haziri, der die Langenthaler per Weitschuss in Führung brachte. Die Hausherren wollten umgehend reagieren und versuchten ihre technische Überlegenheit auszunützen. Im Abschluss fehlte es jedoch an der letzten Überzeugung – so beispielsweise in der 15. Minute, als Nick Berger allein vor dem Tor an FCL-Keeper Gabriele D’Ovidio scheiterte.

Ein Punkt für Münsingen Infos einblenden Beim ersten Pflichtspiel nach der Kurt-Feuz-Ära sichert sich der FC Münsingen einen Punkt. Die Jungs

von Neo-Coach Patrick Baumann spielen auswärts in Wohlen 1:1. Keinen Punktgewinn feiern können die Könizer: Der Berner Vorstadtverein verliert zu Hause gegen den SR Delémont mit 0:2 – beide Tore fielen bereits in der ersten halben Stunde. (ylt)

Drei Minuten später waren es wieder einmal die Gäste, die mit viel Tempo über die Aussenbahn kamen und gefährlich wurden. Sehr gefährlich sogar: Agron Skeraj bediente mit einer Traumflanke den in der Mitte frei stehenden Haziri, der mit dem Kopf seinen zweiten persönlichen Treffer in dieser Partie erzielte. Während die Thuner den Schock noch verdauten, schlug es bereits wieder hinter FCT-Goalie Nico Stucki ein. Der Langenthaler Flügelspieler Daniel Mzee wusste die Vorlage von Haziri eiskalt zu verwerten und machte den Traumstart des Teams von Trainer Willy Neuenschwander perfekt.

Doppeltorschütze fliegt vom Platz

«Die Thuner waren zu Beginn sehr anfällig hinten. Das nutzten wir mit drei super Kontern und ein bisschen Glück aus. Man merkte aber trotz der 3:0-Führung, dass die Thuner spielerisch und läuferisch im Vorteil sind», sagt Neuenschwander nach der Partie. Die spielerische Überlegenheit zeigte sich in der 30. Minute, als Berger mit einer Finte im Strafraum seinen Gegenspieler alt aussehen liess und zum 1:3-Pausenresultat verkürzte.

FCL-Goalie Gabriele D’Ovidio klärt vor Enis Asani (r.). Noel Anderegg (l.) bleibt nur das Zuschauen. Foto: Walter Dietrich

Nach der Pause ging es im gleichen Stil weiter. Thun drückte, Langenthal lauerte auf Konter. Valmir Matoshi gelang mit einem präzisen Weitschuss der 2:3-Anschlusstreffer (49.) – die Spannung war zurück. Während Langenthal mit Kampf und Leidenschaft versuchte, den Sieg über die Zeit zu bringen, lancierten die Oberländer Angriff um Angriff. Die Duelle wurden ruppiger, die Diskussionen giftiger. Doppeltorschütze Haziri liess sich nach einer Rencontre mit Thuns Erik Wyssen zu einer Tätlichkeit verleiten und wurde mit Rot vom Platz gestellt.

«Grosse Moral bewiesen»

Mit einem Mann mehr drückte das Heimteam noch vehementer auf den Ausgleichstreffer. Nach mehreren verheissungsvollen Chancen konnten die Oberländer die numerische Überzahl kurz vor Schluss ausnutzen und markierten in Person von Aris Triantafillidis den 3:3-Ausgleichstreffer (88.). Ein gerechtes Remis, mit dem beide Teams leben können. «Gratulation an meine Jungs zu diesem Punktgewinn. Sie waren geduldig und haben nach dem 0:3-Rückstand grosse Moral bewiesen», sagt FCT-Coach Stipe Matic.

Zoltan Kontar (r.) im Zweikampf mit Thuns Leandro Marques Mackaj. Foto: Walter Dietrich

