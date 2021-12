So tickt die Jugend – «Junge sparen, um eine Luxusuhr zu kaufen» Für die Uhrenhersteller galt sie bereits als verloren, doch nun kehrt die junge Generation zum Chronometer zurück. Warum? Rahel Guggisberg

Viele junge Kundinnen und Kunden stehen auf Luxusuhren wie Rolex. Sie sehen diese auch als Wertanlage. Foto: Nicole Philipp

Vieles wurde über die Generation der zwischen 1980 und 2000 Geborenen geschrieben: Ihnen sei die Work-Life-Balance wichtiger als die Karriere. Klassische Statussymbole wie Autos besässen für sie nicht mehr den Stellenwert wie für die Vorgängergeneration. Wenn sie überhaupt eine Uhr trügen, dann nur noch Smartwatches. Sie würden einen Bogen um die klassischen Juweliere machen, weil sie lieber im Internet shoppen.

Umso mehr erstaunt diese Aussage: Das Kundensegment für Luxusuhren ist laut Jean-Philippe Bertschy, Uhrenspezialist der Bank Vontobel, jünger geworden. Er sagt: «Die junge Generation interessiert sich sehr für mechanische Luxusuhren. Man sieht auch den Trend, dass Junge lieber sparen, um eine Luxusuhr zu kaufen anstatt einer Uhr im Mittelsegment.»

Oliver Müller vom Beratungsunternehmen Luxeconsult bestätigt: «Die Kundschaft hat sich auch verjüngt aufgrund von passionierten Sammlern aus Asien, die manchmal noch nicht 30 Jahre alt sind.» Stark angezogen habe zudem der Occasionen-Mark über das Internet oder an Auktionen. Die Preise seien hier bei gewissen Marken fast in den Himmel geschossen.

Auch in der Stadt Bern ist der Trend zu spüren: Gerd Hilbich vom Schmuckgeschäft Zigerli und Iff stellt fest, dass vermehrt sehr junge Kundinnen und Kunden bei ihm einkaufen: «Junge legen vermehrt Wert auf einen schönen luxuriösen Zeitmesser parallel zu ihrer Smart-Watch.» Derzeit kehren gerade junge Menschen, die eigentlich für die Armbanduhr verloren galten, in die Welt der Chronometer zurück.

«Luxusuhren wie Rolex sind bei der jungen Generation sehr beliebt. Die Jungen sind sehr markenaffin und zeigen gern Brands», sagt Peter von Gunten, Geschäftsführer von Bucherer Bern. Vielleicht spielt aber bei den Jungen auch die vage Sehnsucht nach einem werthaltigen Accessoire eine Rolle, das ohne Bluetooth funktioniert.

Der 17-jährige Berner Jordit E. leistete sich gerade letzte Woche mit seinem Lehrlingslohn eine Rolex-Uhr. Er will nicht mit vollem Namen zitiert werden, weil er Neider befürchtet: «Was mich am meisten begeistert, ist, wie filigran die Uhr gestaltet ist. Viele meiner Freunde möchten sich eine hochwertige Uhr kaufen, sobald die finanziellen Mittel vorhanden sind.» Woran liegt das grosse Interesse der Jugend an diesen Objekten?

Die Händler sagen übereinstimmend, dass sie die Millennials im Internet und in den sozialen Medien abholen. Mitverantwortlich für den Boom ist die Werbung von Influencern mit teuren Uhren auf Social Media. Die Italienerin Chiara Ferragni beispielsweise zeigt sich regelmässig mit Rolex-Uhren. Allein auf Instagram versammelt sie über 25 Millionen Follower, pro Post kassiert sie laut der NZZ bis zu 60’000 Dollar, dazu vertreibt die Unternehmerin eine eigene Schuh-, Kleider- und Beautylinie. Ihren «Business Case» haben sie sogar in Harvard studiert.

Influencerinnen spielen bei Jugendlichen eine grosse Rolle, beispielsweise die 34-jährige italienische Unternehmerin Chiara Ferragni. Sie trägt eine 40-mm-Rolex Cosmograph Daytona in 18 Karat Gelbgold mit klassischem Austernband. Diese Werbung animiert Junge zum Kauf. Foto: ZVG

Rahel Guggisberg arbeitet bei der Nachrichten- und Wirtschaftsredaktion der «Berner Zeitung BZ». Ausgebildet als Lehrerin und Juristin, hat sie 2007 den Sprung in den Journalismus gemacht. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsrecht an der Fernfachhochschule FFHS. Mehr Infos

