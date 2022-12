Trend «Dry Dating» – Junge Singles wollen auch beim Daten einen klaren Kopf behalten Die neue Lust am Nüchternsein weitet sich auf die Partnersuche aus: Anstatt auf einen Drink verabreden sich viele Junge lieber ins Museum oder zum Spaziergang. Tina Huber

Keine Romantik ohne das gemeinsame Glas Wein? Das sehen junge Singles anders. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wenn Sie an alle ersten Küsse Ihres Lebens zurückdenken, bei wie vielen davon waren Sie komplett nüchtern? Bei einem, drei, vielleicht gar keinem? Was mich angeht: Ich kann mich an zwei erste Küsse in meinem Erwachsenenleben erinnern, bei denen wir beide zuvor nichts getrunken hatten.