Stadt Burgdorf – Junge Leute treffen sich in altem Gebäude In der ehemaligen Wagnerei bei der Waldeggbrücke entsteht vorübergehend ein neuer Jugendraum. Die Stadt will dazu das alte Gebäude und den Zugang vom Viehmarktplatz her baulich anpassen. Susanna Fricke-Michel

Hier will die Stadt einen neuen Jugendraum einrichten. Foto: Raphael Moser

Nur noch bis im Sommer beherbergt der Kulturschopf Steinhof den Jugendtreff. Danach wird er im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofs abgerissen. Die Jugendarbeit sucht seit längerem nach einem neuen Standort für den Treff und wurde nun in einer Liegenschaft der Stadt Burgdorf fündig: der ehemaligen Wagnerei, die am Rande des Viehmarktplatzes steht, gleich bei der Waldeggbrücke. In unmittelbarer Nähe sind die Markt- und Kulturhalle sowie das «Landhaus».

Derzeit läuft ein Baugesuch, damit das Gebäude der neuen Nutzung angepasst werden kann. Wie Nicole Chen, Jugendbeauftragte der Stadt Burgdorf, erklärt, soll der Zugang zum Jugendtreff neu vom grossen Parkplatz respektive von der Entsorgungsstelle her erfolgen. Somit liege der Eingang weiter weg von den benachbarten Wohnhäusern, und deren Bewohnerschaft könne vor Lärm besser geschützt werden.