Kampf gegen fossile Brennstoffe – Junge Klima-Aktivisten feiern historischen Erfolg im US-Bundesstaat Montana Eine Gruppe junger Menschen hat auf ihr verfassungsmässiges Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt geklagt und sensationell gewonnen. Aber der Erfolg bleibt wohl symbolischer Natur.

Rikki Held, Anführerin der Kläger, verfolgt die Verhandlungen im Gerichtssaal von Clark County. keystone-sda.ch

Eine Gruppe junger Umweltaktivisten hat im US-Staat Montana mit einer Klimaschutzklage gegen staatliche Behörden einen juristischen Erfolg erzielt. Die Kläger hatten den Behörden einen Verstoss gegen ihr verfassungsmässiges Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt vorgeworfen, indem die Erschliessung fossiler Brennstoffe ohne Berücksichtigung der Klimafolgen erlaubt werde. Es war der erste Prozess dieser Art in den USA.

«Das ist ein grosser Sieg für Montana, die die Jugend, für die Demokratie und für unser Klima», lässt sich Julia Olson, Chefin der gemeinnützigen Anwaltsklanzleri «Our Children’s Trust», in der «Washington Post» zitieren. Triumphierend sagt sie: «Mehr solcher Urteile werden sicher folgen.»

Bezirksrichterin Kathy Seeley entschied am Montag, das Vorgehen des Staats bei der Bearbeitung von Anträgen für fossile Brennstoffe sei nicht verfassungsgemäss. Den Behörden ist es dabei nicht erlaubt, die Auswirkungen des Ausstosses von Treibhausgasemissionen zu bewerten. Die Richterin schrieb, Montanas Emissionen und der Klimawandel hätten sich als bedeutender Faktor erwiesen, Klimaauswirkungen «auf die Umwelt des Staats und Schäden und Beeinträchtigungen» für die Jugend zu verursachen.

Es liegt nun allerdings am Parlament von Montana zu entscheiden, wie das Vorgehen in Einklang mit der Verfassung zu bringen ist. Sofortige Änderungen sind in dem von Republikanern dominierten, fossilen Brennstoffen gegenüber traditionell freundlich eingestellten Staat kaum zu erwarten.

Anwälte der 16 Kläger im Alter von fünf bis 22 Jahren hatten während des zweiwöchigen Verfahrens im Juni Beweismittel vorgelegt, wonach der steigende Ausstoss von Kohlendioxid zu höheren Temperaturen, mehr Dürre und Waldbränden und weniger Schnee in den Bergen führt. Diese Veränderungen schadeten der körperlichen und geistigen Gesundheit der Kläger, machten als Zeugen aufgerufene Experten geltend.

Der Staat erklärte, selbst wenn Montana keinerlei CO2 mehr produziere, hätte das global gesehen keinen Einfluss. Eine Sprecherin von Generalstaatsanwalt Austin Knudsen bezeichnete die Entscheidung der Richterin als absurd und kündigte an, Rechtsmittel einzulegen.

«Der selbe Ansatz, der hier verwendet wurde, wurde bereits vor Bundesgericht und in über einem Dutzend Staaten verworfen. Und das sollte er hier auch», sagt die Sprecherin.

Der Erfolg der jungen Aktivisten vor Gericht ist in der Tat aussergewöhnlich. Nicht weniger als 14 Mal ist eine solche, von Jugendlichen eingereichte Klage laut «Washington Post» in den USA bereits vor Gericht gescheitert.

Deutsche Presse-Agentur GmbH/Adrian Eng

